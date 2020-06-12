Galatasaray'a Luyindama piyangosu! Transfer için dev teklif...

Galatasaray, bir yandan Süper Lig'de zirve mücadelesi verirken, diğer yandan da transferde önemli görüşmelerini sürdürüyor.

Footrdc.com adlı internet sitesinin okuyucularına aktardığı bilgilere göre sarı kırmızılıların Kongolu yıldızı Luyindama için Galatasaray'a reddedilemeyecek bir teklif sunulacak.

Yıldız ismin İngiliz kulüplerinin radarında olduğu bilinirken, West Ham United'ın Galatasaray'a 15 milyon euroluk teklif yapacağı ifade edildi.

"AYRILIĞI KAÇINILMAZ"

Haberin detaylarında yer alan bilgilere göre Galatasaray'ın bu teklifi kabul edeceği ve artık ayrılığın kaçınılmaz olduğu aktarıldı.

YERİNE MERT ÇETİN GELECEK

Öte yandan sarı kırmızılıların Luyindama'nın satışından elde edeceği gelirle Roma'da forma giyen genç stoper Mert Çetin'i kadrosuna katacağı belirtildi.