Galatasaray'a Luyindama piyangosu! Transfer için dev teklif...
Galatasaray'da son dakika transfer haberi... Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek sarı kırmızılılara İngiltere'den müjde geldi. Buna göre o kulüp, Luyindama için 15 milyon euro ödeyecek ve transferi sonlandıracak! İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Galatasaray, bir yandan Süper Lig'de zirve mücadelesi verirken, diğer yandan da transferde önemli görüşmelerini sürdürüyor.
Footrdc.com adlı internet sitesinin okuyucularına aktardığı bilgilere göre sarı kırmızılıların Kongolu yıldızı Luyindama için Galatasaray'a reddedilemeyecek bir teklif sunulacak.
Yıldız ismin İngiliz kulüplerinin radarında olduğu bilinirken, West Ham United'ın Galatasaray'a 15 milyon euroluk teklif yapacağı ifade edildi.
"AYRILIĞI KAÇINILMAZ"
Haberin detaylarında yer alan bilgilere göre Galatasaray'ın bu teklifi kabul edeceği ve artık ayrılığın kaçınılmaz olduğu aktarıldı.
YERİNE MERT ÇETİN GELECEK
Öte yandan sarı kırmızılıların Luyindama'nın satışından elde edeceği gelirle Roma'da forma giyen genç stoper Mert Çetin'i kadrosuna katacağı belirtildi.
- 12.06.2020
- Güncelleme: 12.06.2020 18:50
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Galatasaray'a Luyindama piyangosu! Transfer için dev teklif... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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