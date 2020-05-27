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27 Mayıs 2020, Çarşamba
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Sosyal medyada bir numara

Sosyal medyada bir numara

, spor ve finans araştırmaları şirketi 'ın yayımladığı 2020 raporuna göre; 'deki spor kulüpleri arasında Facebook, İnstagram, Twitter ve 'da en çok etkileşim alan kulüp oldu.

, spor ve finans araştırmaları şirketi 'ın yayımladığı 2020 raporuna göre; 'deki spor kulüpleri arasında Facebook, İnstagram, Twitter ve 'da en çok etkileşim alan kulüp oldu. Cimbom, 1 Ocak - 30 Nisan tarihleri arasında ulaştığı 258 milyon etkileşim rakamı ile ve 'ın toplamından daha fazla etkileşim aldı.
  1. 27.5.2020
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