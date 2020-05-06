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06 Mayıs 2020, Çarşamba
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Flaş itiraf! Muslera'dan önce 'e teklif yapılmış

Flaş itiraf! Muslera'dan önce Artur Moraes'e teklif yapılmış

'nın eski kalecisi Artur Moares, 2011 yılında Braga'dan ayrılırken 'ın kendisine teklif yaptığı açıkladı. Aynı yıl sarı-kırmızılı kulüp, Uruguaylı kalecisi 'yı kadrosuna katmıştı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Braga ile 2011 yılında Avrupa Ligi finali oynayan Brezilyalı eski kaleci kariyerine dair flaş bir itirafta bulundu. O yıl Paris Saint-Germain de dahil birçok Avrupa kulübünün kendisini istediğini söyleyen 39 yaşındaki eski eldiven, "Finalin oynandığı gün otel odasındayken beni aradı" ifadelerini kullandı.

2017 yılında 'dan 'ye giden Artur Moraes, 2011'de Braga'dan 'ya olmuştu. Tecrübeli kaleci 2018 yılında ise kariyerini noktalamıştı.

Galatasaray Moraes'e yaptığı teklifin ardından transferde başarılı olamayınca, Lazio'dan Uruguaylı kaleci Fernando Muslera'yı kadrosuna katmıştı.


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  1. 06.05.2020
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