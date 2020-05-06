Flaş itiraf! Muslera'dan önce Artur Moraes'e teklif yapılmış

Corona virüsü tedbirleri kapsamında lige verilen arayı değerlendirmek isteyen Galatasaray, kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Futbol ekonomisinde yaşanan global krizi göz önüne alarak adımlarını atmak isteyen sarı-kırmızılılar, sezon sonu sözleşmesi bitecek bazı isimlerle de yollarını ayırma planları yapıyor. Ancak Galatasaray'da yönetimi rahatsız eden iki büyük sorun mevcut... İşte detaylar.