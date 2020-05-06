Flaş itiraf! Muslera'dan önce Artur Moraes'e teklif yapılmış
Benfica'nın eski kalecisi Artur Moares, 2011 yılında Braga'dan ayrılırken Galatasaray'ın kendisine teklif yaptığı açıkladı. Aynı yıl sarı-kırmızılı kulüp, Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera'yı kadrosuna katmıştı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Braga ile 2011 yılında Avrupa Ligi finali oynayan Brezilyalı eski kaleci Artur Moraes kariyerine dair flaş bir itirafta bulundu. O yıl Paris Saint-Germain de dahil birçok Avrupa kulübünün kendisini istediğini söyleyen 39 yaşındaki eski eldiven, "Finalin oynandığı gün otel odasındayken Galatasaray beni aradı" ifadelerini kullandı.
2017 yılında Osmanlıspor'dan Chapecoense'ye giden Artur Moraes, 2011'de Braga'dan Benfica'ya transfer olmuştu. Tecrübeli kaleci 2018 yılında ise kariyerini noktalamıştı.
Galatasaray Moraes'e yaptığı teklifin ardından transferde başarılı olamayınca, Lazio'dan Uruguaylı kaleci Fernando Muslera'yı kadrosuna katmıştı.
- 06.05.2020
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Flaş itiraf! Muslera'dan önce Artur Moraes'e teklif yapılmış haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.