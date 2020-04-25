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25 Nisan 2020, Cumartesi
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beni istedi

Galatasaray beni istedi

ekibi Vasco Da Gama'da oynayan 'dan itirafı...

ekibi Vasco Da Gama'da oynayan 'dan itirafı... Şu anda karantinada olduğunu belirten Andrey, "Salgın sonrası teklif almadım. 2019'da Galatasaray istemişti. Ancak kulüp kabul etmedi" dedi. 22 yaşındaki orta saha geçen sezon 17 maçta 1 gol, 1 asist yapmıştı.
  1. 25.4.2020
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