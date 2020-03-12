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12 Mart 2020, Perşembe
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Haberler Galatasaray G.Saray'da derbi öncesi flaş Onyekuru gelişmesi!

'da derbi hazırlıkları sürüyor! Onyekuru...

Galatasaray'da derbi hazırlıkları sürüyor! Onyekuru...

, 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 26. haftasında ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Florya Metin Oktay Tesislerinde yapılan idmana sol alt arka adalesinde zorlanma tespit edilen ve tedasine devam edilen yer almadı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 'nde antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Daha sonra gruplar hâlinde beşe iki dar alan pas oyunu oynandı. Antrenmanın ana bölümünde teknik direktör yönetiminde taktik çalışma yapıldı. Son bölümde ise orta, şut ve sonuçlandırma çalışması gerçekleştirildi.

Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı. Sol alt arka adalesinde zorlanma tespit edilen ve tedasine devam edilen , antrenmanda yer almadı.

, karşılaşmasının hazırlıklarına yarın saat 11.30'da Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

  1. 12.03.2020
  2. Güncelleme: 12.03.2020 14:59
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