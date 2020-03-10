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10 Mart 2020, Salı
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'dan ihlal başvurusu

Galatasaray'dan ihlal başvurusu

yönetimi, maçında çalınan penaltı için 'den açıklama istedi. VAR protokolüne göre hakemlerin ancak görmediği pozisyonlar için çağrıldığını hatırlatan sarıkırmızılılar MHK'ye yaptıkları başvuruda, protokol ihlali iddiasında bulundular.

yönetimi, maçında çalınan penaltı için 'den açıklama istedi. VAR protokolüne göre hakemlerin ancak görmediği pozisyonlar için çağrıldığını hatırlatan sarıkırmızılılar MHK'ye yaptıkları başvuruda, protokol ihlali iddiasında bulundular. Pozisyonun, Kalkavan'ın önünde olduğu, hakemin 'devam kararı' vermesi sonrasında oyunun devam etmesi gerektiği belirtildi.

3 DAKİKA SONRA PENALTI ÇALDI
Maçın 54. dakikasında ceza sahası çizgisi üstünde Michael Seri ile karşı karşıya geldi. Hakem oyunu devam ettirirken VAR'dan gelen uyarı üzerine 57. dakikada ekran başına gitti ve Seri'nin penaltı yaptığına hükmetti. Emre'nin ikinci vuruşunda ağlara yolladığı top maçın skorunu (2-2) belirlerken Galatasaray, şampiyonluk yolunda çok önemli sayılabilecek 2 puandan oldu.

FERNANDO'DAN 'U' DÖNÜŞÜ
Galatasaray maçında VAR'ın müdahalesi ile penaltı kazanırken Fernando'dan ilginç bir itiraf geldi. Saha içinde rakibi Onyekuru ile pozisyonu konuşan Brezilyalı oyuncu, "Faul yoktu" dedi. 2-2 biten maçın ardından vatandaşları Mariano ve Marcao'ya da penaltı kararının ağır olduğunu söyleyen Fernando, kameralar karşısında ise "Seri ayağıma vurdu. Karar doğru" açıklaması yaptı.

KURAL HATASI İDDİASI
Sivas-Galatasaray maçı bitti ama tartışması bitmedi. Sarı-kırmızılılar, Emre Kılınç'ın kullandığı ve Muslera'nın kurtardığı penaltı atışında "" olduğunu iddia etti. IFAB'ın konuyla ilgili "Penaltı kullanılmadan atak oyuncunun içeriye girmesi ve atışın gol olmaması halinde savunma lehine en direkt serbest vuruş verilmesi gerekiyor" maddesi paylaşıldı ve Kalkavan'a tepki gösterildi.

ELLE KESTİ
Maçın skoru 2-2 iken ceza sahası içinde Uğur Çiftçi'nin eline çarpan top da Sivasspor maçının ardından en çok konuşulan konular arasındaydı.

  1. 10.3.2020
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