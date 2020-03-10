Galatasaray'dan ihlal başvurusu
Galatasaray yönetimi, Sivasspor maçında çalınan penaltı için MHK'den açıklama istedi. VAR protokolüne göre hakemlerin ancak görmediği pozisyonlar için çağrıldığını hatırlatan sarıkırmızılılar MHK'ye yaptıkları başvuruda, protokol ihlali iddiasında bulundular.
Galatasaray yönetimi, Sivasspor maçında çalınan penaltı için MHK'den açıklama istedi. VAR protokolüne göre hakemlerin ancak görmediği pozisyonlar için çağrıldığını hatırlatan sarıkırmızılılar MHK'ye yaptıkları başvuruda, protokol ihlali iddiasında bulundular. Pozisyonun, Kalkavan'ın önünde olduğu, hakemin 'devam kararı' vermesi sonrasında oyunun devam etmesi gerektiği belirtildi.
3 DAKİKA SONRA PENALTI ÇALDI
Maçın 54. dakikasında ceza sahası çizgisi üstünde Michael Seri ile Fernando karşı karşıya geldi. Hakem Mete Kalkavan oyunu devam ettirirken VAR'dan gelen uyarı üzerine 57. dakikada ekran başına gitti ve Seri'nin penaltı yaptığına hükmetti. Emre'nin ikinci vuruşunda ağlara yolladığı top maçın skorunu (2-2) belirlerken Galatasaray, şampiyonluk yolunda çok önemli sayılabilecek 2 puandan oldu.
FERNANDO'DAN 'U' DÖNÜŞÜ
Galatasaray maçında VAR'ın müdahalesi ile Sivas penaltı kazanırken Fernando'dan ilginç bir itiraf geldi. Saha içinde rakibi Onyekuru ile pozisyonu konuşan Brezilyalı oyuncu, "Faul yoktu" dedi. 2-2 biten maçın ardından vatandaşları Mariano ve Marcao'ya da penaltı kararının ağır olduğunu söyleyen Fernando, kameralar karşısında ise "Seri ayağıma vurdu. Karar doğru" açıklaması yaptı.
KURAL HATASI İDDİASI
Sivas-Galatasaray maçı bitti ama tartışması bitmedi. Sarı-kırmızılılar, Emre Kılınç'ın kullandığı ve Muslera'nın kurtardığı penaltı atışında "KURAL HATASI" olduğunu iddia etti. IFAB'ın konuyla ilgili "Penaltı kullanılmadan atak oyuncunun içeriye girmesi ve atışın gol olmaması halinde savunma lehine en direkt serbest vuruş verilmesi gerekiyor" maddesi paylaşıldı ve Kalkavan'a tepki gösterildi.
ELLE KESTİ
Maçın skoru 2-2 iken ceza sahası içinde Uğur Çiftçi'nin eline çarpan top da Sivasspor maçının ardından en çok konuşulan konular arasındaydı.
- 10.3.2020
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Toplam 1
Yorum
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Toplam 3
Yorum
fb. Sevinç gözyaşlarıdır.koca takımı ne hale getirdi.yaptığı transferlere bakın.aldırdığı oyucuyu beyenmiyor.lig bitiyor oyuncunun mevki yok
Galatasaray'dan ihlal başvurusu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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