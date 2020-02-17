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17 Şubat 2020, Pazartesi
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Taraftar işbaşında

Taraftar işbaşında

Sarı-kırmızılılar derbi öncesi tribünleri doldurdu. F.Bahçe derbisi öncesi ve oyunculara tam destek verdi.

taraftarı, maçına yoğun ilgi gösterdi. Sarı kırmızlı taraftarlar Malatya mücadelesinde Stadyumu'nun tribünlerini tıklım tıklım doldurdu. Ayrıca Galatasaraylı taraftarlar, karşılaşma öncesi ve sonrasında teknik direktör 'i tribüne çağırarak destek verdi. Sarı-kırmızılı taraftarların "İmparator Fatih Terim" şeklinde tezahüratta bulunduğu tecrübeli teknik adam, tribünlere giderek taraftarları selamladı. Taraftarlar, takımlarının gelecek hafta deplasmanda karşılaşacağı aleyhine de tezahürat yaptı.

  1. 17.2.2020
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