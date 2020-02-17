Taraftar işbaşında

Galatasaray taraftarı, Yeni Malatyaspor maçına yoğun ilgi gösterdi. Sarı kırmızlı taraftarlar Malatya mücadelesinde Türk Telekom Stadyumu'nun tribünlerini tıklım tıklım doldurdu. Ayrıca Galatasaraylı taraftarlar, karşılaşma öncesi ve sonrasında teknik direktör Fatih Terim'i tribüne çağırarak destek verdi. Sarı-kırmızılı taraftarların "İmparator Fatih Terim" şeklinde tezahüratta bulunduğu tecrübeli teknik adam, tribünlere giderek taraftarları selamladı. Taraftarlar, takımlarının gelecek hafta deplasmanda karşılaşacağı Fenerbahçe aleyhine de tezahürat yaptı.