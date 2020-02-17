Taraftar işbaşında
Sarı-kırmızılılar derbi öncesi tribünleri doldurdu. F.Bahçe derbisi öncesi Fatih Terim ve oyunculara tam destek verdi.
Galatasaray taraftarı, Yeni Malatyaspor maçına yoğun ilgi gösterdi. Sarı kırmızlı taraftarlar Malatya mücadelesinde Türk Telekom Stadyumu'nun tribünlerini tıklım tıklım doldurdu. Ayrıca Galatasaraylı taraftarlar, karşılaşma öncesi ve sonrasında teknik direktör Fatih Terim'i tribüne çağırarak destek verdi. Sarı-kırmızılı taraftarların "İmparator Fatih Terim" şeklinde tezahüratta bulunduğu tecrübeli teknik adam, tribünlere giderek taraftarları selamladı. Taraftarlar, takımlarının gelecek hafta deplasmanda karşılaşacağı Fenerbahçe aleyhine de tezahürat yaptı.
- 17.2.2020
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‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
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