Milli judocudan gurulandıran başarı!

Ziraat Türkiye Kupası
Tokyo’da düzenlenen 2025 Deaflympics’te mücadele eden Aydınlı judocu Yadigar Talayhan,-78 kilogram kategorisinde bronz madalya kazanarak Türkiye’ye gurur yaşattı.

Judo Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2025 Cuma 17:08
2025 Deaflympics İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları, Japonya'nın Tokyo kentinde düzenlendi. Olimpiyatlarda mücadele eden Aydınlı sporcu Yadigar Talayhan, judo branşında -78 kilogram kategorisinde bronz madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Türkiye'yi ve Aydın'ı uluslararası arenada başarıyla temsil eden Talayhan, ortaya koyduğu mücadeleyle turnuvanın dikkat çeken isimleri arasında yer aldı.

Sporcuyu tebrik ederek başarılarının devamını dileyen Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, yaptığı açıklamada "İl Müdürlüğümüz olarak sporcumuzu tebrik ediyor, bu gurur verici başarının devamını diliyoruz" ifadeleri yer aldı.

