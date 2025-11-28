Pendikspor sahasında Manisa FK'ya geçit vermedi!

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Pendikspor, sahasında Manisa FK ile karşılaştı. Mücadelede uzatma dakikalarına girilirken kaydettiği 2 gol ile 3 puanı hanesine yazdıran ev sahibi, en yakın takipçisi Amedspor ile arasındaki farkı yeniden 3 puana çıkardı.

MAÇTAN DAKİKALAR

10. dakikada Bekir Karadeniz'in uzak mesafeden şutunda kaleci Vedat'tan seken topa ceza sahası sol çaprazında Wilks'in bekletmeden şutunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına döndü.

25. dakikada ceza sahası sol tarafında topla buluşan Ahmet Karademir'in şutunda kaleci Vedat meşin yuvarlağı çeldi. Pozisyonun devamında Wilks'in kaleciden dönen topa kale önünde bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak direğin üzerinden auta çıktı.

47. dakikada sol taraftan Burak Süleyman'ın ortasına iyi yükselen Diony'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarıya gitti.

90. dakikada Manisa FK savunmasının uzaklaştıramadığı topu Thuram ceza sahası dışındaki Denic'e indirdi. Bu oyuncunun ceza yayı gerisinden sert şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0

90+5. dakikada Toure'nin geri pasında kaleci Vedat meşin yuvarlağı ıskaladı, Thuram meşin yuvarlağı boş ağlara gönderdi. 2-0