Saracchi şoku
İlk onbirde sahaya çıkan Galatasaray’ın Urugaylı sol beki henüz 3’üncü dakikada tekrar sakatlandı, sahayı gözyaşlarıyla terk etti.
Kasımpaşa'yı farklı yenen Galatasaray'da Marcelo Saracchi şoku yaşandı. Uruguaylı sol bek, Kasımpaşa maçının henüz 3. dakikasında yaşadığı sakatlık sebebiyle oyuna devam edemedi. Yerini Martin Linnes'e bırakan Saracchi, saha kenarına gelirken gözyaşlarına hakim olamadı. 19. haftada oynanan Konyaspor maçında sakatlanan ve formasına Kasımpaşa maçıyla kavuşan genç futbolcuyu, Hasan Şaş ve doktor Yener İnce sakinleştirdi. Muslera da yanına giderek vatandaşına moral verdi. Saracchi'nin durumunun bugün çekilecek MR sonrası netleşmeşi bekleniyor.
- 10.2.2020
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