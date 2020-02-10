Saracchi şoku - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
10 Şubat 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri Saracchi şoku

Saracchi şoku

Saracchi şoku

İlk onbirde sahaya çıkan ’ın Urugaylı sol beki henüz 3’üncü dakikada tekrar sakatlandı, sahayı gözyaşlarıyla terk etti.

'yı farklı yenen 'da Marcelo Saracchi şoku yaşandı. Uruguaylı sol bek, Kasımpaşa maçının henüz 3. dakikasında yaşadığı sakatlık sebebiyle oyuna devam edemedi. Yerini Martin Linnes'e bırakan Saracchi, saha kenarına gelirken gözyaşlarına hakim olamadı. 19. haftada oynanan maçında sakatlanan ve formasına Kasımpaşa maçıyla kavuşan genç futbolcuyu, ve doktor Yener İnce sakinleştirdi. Muslera da yanına giderek vatandaşına moral verdi. Saracchi'nin durumunun bugün çekilecek MR sonrası netleşmeşi bekleniyor.
  1. 10.2.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Saracchi şoku haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN