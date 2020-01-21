Arda'dan 'Çocukluk aşkımsın' mesajı
Arda Turan'ın Galatasaray'a transferiyle ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılıların taraftar grubu ultrAslan'ın, "Eski kaptan dönerse destekleriz" şeklindeki açıklamasına Arda Turan'dan jet yanıt geldi.
Tecrübeli futbolcu, ultrAslan'ın bu mesajına twitter hesabından "Çocukluk aşkımsın, sen ilk göz ağrımsın" sözleriyle yanıt verip, sürecin başladığını işaret etti.
İKİ ARADA BİR DEREDE!
Arda'nın transferi Başkan Mustafa Cengiz ile teknik direktör Terim arasında gidip gelmeye devam ediyor. Cengiz'in, "Hocamız ile görüştük. Arda'nın A'sı gündeme gelmedi" demesin ardından Terim, "İkinci bir şansı hak ediyor" açıklaması yapmıştı. Bu sözler, usta hocanın Arda'yı takımda istediği şeklinde yorumlanmıştı.
- 21.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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