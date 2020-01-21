Arda'dan 'Çocukluk aşkımsın' mesajı

Tecrübeli futbolcu, ultrAslan'ın bu mesajına twitter hesabından "Çocukluk aşkımsın, sen ilk göz ağrımsın" sözleriyle yanıt verip, sürecin başladığını işaret etti.



İKİ ARADA BİR DEREDE!

Arda'nın transferi Başkan Mustafa Cengiz ile teknik direktör Terim arasında gidip gelmeye devam ediyor. Cengiz'in, "Hocamız ile görüştük. Arda'nın A'sı gündeme gelmedi" demesin ardından Terim, "İkinci bir şansı hak ediyor" açıklaması yapmıştı. Bu sözler, usta hocanın Arda'yı takımda istediği şeklinde yorumlanmıştı.