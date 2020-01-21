Arda'dan 'Çocukluk aşkımsın' mesajı - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
21 Ocak 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri Arda'dan 'Çocukluk aşkımsın' mesajı

Arda'dan 'Çocukluk aşkımsın' mesajı

Arda'dan 'Çocukluk aşkımsın' mesajı

'ın 'a transferiyle ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılıların taraftar grubu ultrAslan'ın, "Eski kaptan dönerse destekleriz" şeklindeki açıklamasına Arda Turan'dan jet yanıt geldi.

Tecrübeli futbolcu, ultrAslan'ın bu mesajına twitter hesabından "Çocukluk aşkımsın, sen ilk göz ağrımsın" sözleriyle yanıt verip, sürecin başladığını işaret etti.

İKİ ARADA BİR DEREDE!
Arda'nın transferi Başkan ile teknik direktör Terim arasında gidip gelmeye devam ediyor. Cengiz'in, "Hocamız ile görüştük. Arda'nın A'sı gündeme gelmedi" demesin ardından Terim, "İkinci bir şansı hak ediyor" açıklaması yapmıştı. Bu sözler, usta hocanın Arda'yı takımda istediği şeklinde yorumlanmıştı.

  1. 21.1.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Arda'dan 'Çocukluk aşkımsın' mesajı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN