10 numara Akbaba
Sakatlığından golle dönen yıldız isim yerini garantiledi.
Galatasaray'da Fatih Terim, Denizlispor karşılaşması 11'ini kafasında belirledi. Tecrübeli teknik adam sezonun ilk devresinde hücumda akmayan oyunu Emre Akbaba ile çözmeye çalışacak. Uzun süren sakatlığı sonrası Çaykur Rizespor maçında attığı mükemmel golle sahalara dönen 27 yaşındaki futbolcu, Denizlispor karşılaşmasında 10 numara pozisyonunda oynayacak. İmparator, yıldız oyuncusuyla özel görüşüp şut emri verdi. Emre Akbaba raket gibi kullandığı sol ayağıyla kaleyi gördüğü yerden vuracak.
- 18.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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