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18 Ocak 2020, Cumartesi
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Akbaba

10 numara Akbaba

Sakatlığından golle dönen yıldız isim yerini garantiledi.

'da , Denizlispor karşılaşması 11'ini kafasında belirledi. Tecrübeli teknik adam sezonun ilk devresinde hücumda akmayan oyunu Akbaba ile çözmeye çalışacak. Uzun süren sakatlığı sonrası maçında attığı mükemmel golle sahalara dönen 27 yaşındaki futbolcu, Denizlispor karşılaşmasında pozisyonunda oynayacak. İmparator, yıldız oyuncusuyla özel görüşüp şut emri verdi. Emre Akbaba raket gibi kullandığı sol ayağıyla kaleyi gördüğü yerden vuracak.

  1. 18.1.2020
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