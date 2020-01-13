Sekidika’ya özel zam yapılacak
Sekidika ile 4.5 yıllık sözleşme yaptı. KAP'a yapılan açıklamada genç futbolcunun bu sezon sonuna kadar 150 bin euro, gelecek sezondan itibaren ise 250 bin euro alacağı duyuruldu.
Sekidika ile 4.5 yıllık sözleşme yaptı. KAP'a yapılan açıklamada genç futbolcunun bu sezon sonuna kadar 150 bin euro, gelecek sezondan itibaren ise 250 bin euro alacağı duyuruldu. Nijeryalı oyuncu, A takımda en az kazanan isim olurken göstereceği performansa göre alacağı ücretin de değişebileceği ifade edildi.
- 13.1.2020
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borego bence ikinci bir zanka vakası olacak.. Ali koç comoliye transfer yaptırmasın. Ersun yanalın verdiği isimler alınsın.
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Tolga Ciğerci'den flaş açıklama: Gerekirse boş sözleşmeye imza atarım
Toplam 2
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Toplam 2
Yorum
KASA İNŞALLAH ADİL GİBİ OLMAZ
Sekidika’ya özel zam yapılacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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