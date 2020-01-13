Sekidika’ya özel zam yapılacak

Sekidika ile 4.5 yıllık sözleşme yaptı. KAP'a yapılan açıklamada genç futbolcunun bu sezon sonuna kadar 150 bin euro, gelecek sezondan itibaren ise 250 bin euro alacağı duyuruldu. Nijeryalı oyuncu, A takımda en az kazanan isim olurken göstereceği performansa göre alacağı ücretin de değişebileceği ifade edildi.