Emin 16 yaşında profesyonel oldu
Geçtiğimiz sezon Ozan Kabak'ı piyasaya süren Fatih Terim'in bu sezonki kozu Emin Bayram...
Geçtiğimiz sezon Ozan Kabak'ı piyasaya süren Fatih Terim'in bu sezonki kozu Emin Bayram... Emin'in gelişiminden memnun olan tecrübeli hoca, henüz 16 yaşında olmasına rağmen 1.86 boyundaki stoperin kolaylıkla elden kaçmaması için kendisine profesyonel sözleşme imzalanmasını sağladı. Emin Bayram'la 2022 yılına kadar profesyonel anlaşma yapılırken, oyuncunun maaşına da iyileştirme sağlandığı bildirildi.
- 13.1.2020
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Simon Falette Fenerbahçe için İstanbul'da!
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Yorum
borego bence ikinci bir zanka vakası olacak.. Ali koç comoliye transfer yaptırmasın. Ersun yanalın verdiği isimler alınsın.
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Tolga Ciğerci'den flaş açıklama: Gerekirse boş sözleşmeye imza atarım
Toplam 2
Yorum
fatih çok karakterli bi oyuncu
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Toplam 2
Yorum
KASA İNŞALLAH ADİL GİBİ OLMAZ
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