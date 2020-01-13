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13 Ocak 2020, Pazartesi
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Emin 16 yaşında profesyonel oldu

Emin 16 yaşında profesyonel oldu

Geçtiğimiz sezon 'ı piyasaya süren 'in bu sezonki kozu ...

Geçtiğimiz sezon 'ı piyasaya süren 'in bu sezonki kozu ... Emin'in gelişiminden memnun olan tecrübeli hoca, henüz 16 yaşında olmasına rağmen 1.86 boyundaki stoperin kolaylıkla elden kaçmaması için kendisine profesyonel sözleşme imzalanmasını sağladı. Emin Bayram'la 2022 yılına kadar profesyonel anlaşma yapılırken, oyuncunun maaşına da iyileştirme sağlandığı bildirildi.

  1. 13.1.2020
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