Emin 16 yaşında profesyonel oldu

Geçtiğimiz sezon Ozan Kabak'ı piyasaya süren Fatih Terim'in bu sezonki kozu Emin Bayram... Emin'in gelişiminden memnun olan tecrübeli hoca, henüz 16 yaşında olmasına rağmen 1.86 boyundaki stoperin kolaylıkla elden kaçmaması için kendisine profesyonel sözleşme imzalanmasını sağladı. Emin Bayram'la 2022 yılına kadar profesyonel anlaşma yapılırken, oyuncunun maaşına da iyileştirme sağlandığı bildirildi.