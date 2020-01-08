Son dakika transfer haberleri... Galatasaray'dan bir transfer bombası daha! Sekidika... - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
08 Ocak 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri Galatasaray'dan bir transfer bombası daha! Sekidika...

'dan bir bombası daha! Sekidika...

Galatasaray'dan bir transfer bombası daha! Sekidika...

Ara dönemine hızlı bir giriş yapan , Onyekuru ve Saracchi'yi renklerine bağlamıştı. Son dakika haberine göre sarı-kırmızılı takım Sekidika'da da mutlu sona ulaştı. Galatasaray'ın oyuncuya senelik 450 bin Euro ödeyeceği ifade edildi.

, 1'inci Lig ekiplerinden 'da forma giyen Jesse Sekidika ile anlaşma sağladı.

TRT Spor'da yer alan habere göre Nijeryalı oyuncu, alacaklarına karşılık Eskişehirspor'dan bonservisini aldı. Galatasaray, bonservis problemin çözülmesinin ardından Sekidika'ya imza attırdı. Galatasaray'ın, 23 yaşındaki futbolcuyla 3 buçuk yıllığına anlaştığı öğrenildi.

Sarı-kırmızılıların, Sekidika'ya yarım sezon için 225 bin, senelikse 450 bin Euro vereceği ifade edildi.

Asıl mevkisi sağ kanat olmasına rağmen hücumda her bölgede görev yapabilen Nijeryalı oyuncu, bu sezon Eskişehirspor'da 16 maçta 8 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

JESSE SEKIDIKA KİMDİR?

Tam adı Jesse Tamunobaraboye Sekidika olan futbolcu, 14 Temmuz 1996 tarihinde Nijerya'nın Port Harcourt kentinde dünyaya geldi. 2018 yılında Sırbıstan 1. Lig ekiplerinden Napredak'tan 60 bin Euro bonservis bedeliyle Eskişehirspor'a olan Sekidika, bu sezon kulübüyle çıktığı 16 maçta bin 440 dakika süre aldı ve 8 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi. Eskişehirspor ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan 23 yaşındaki kanat oyuncusu, ileri uçta da görev yapabiliyor. Galatasaray'ın 300 bin Euro bonservis bedeli ödeyeceği öğrenildiği Sekidika'nun güncel piyasa değeri ise 150 bin Euro...

Galatasaray'da Babel sürprizi

  1. 08.01.2020
  2. Güncelleme: 08.01.2020 13:30
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Galatasaray'dan bir transfer bombası daha! Sekidika... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN