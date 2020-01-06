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06 Ocak 2020, Pazartesi
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Yuvana hoş geldin ruzgarın oğlu

Yuvana hoş geldin ruzgarın oğlu

, 'yu sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığını 'na () bildirdi.

, 'yu sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığını 'na () bildirdi. Sarı kırmızılı kulüp, yarım sezonluk sözleşme için oyuncuya 650 bin euro, Monaco'ya ise 750 bin Euro ödeyecek. İki gündür sarı-kırmızılı takımla idmana çıkan ancak transferi açıklanmadığı için fotoğraf paylaşılmayan Onyekuru dün, "Yuvana hoş geldin" mesajıyla duyuruldu.

Galatasaray'a katılan Onyekuru'nun sözleşmesinde satın alma opsiyonu bulunmuyor.

AYNI POZU VERDİ
Henry Onyekuru'nun transferi tüm Galatasaraylılar gibi Abdurrahim Albayrak'ı da çok mutlu etti. Geçen sezon geldiğinde Nijeryalı futbolcuyu, alnından öperek karşılayan Albayrak, dün de "Tekrar kavuştuk" diyerek benzer pozu verdi. Bu paylaşım taraftarlardan büyük beğeni aldı.

  1. 6.1.2020
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