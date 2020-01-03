Onyekuru İstanbul’da
Her an Galatasaray'ın Henry Onyekuru'yu açıklaması bekleniyor... Hedef 4 Ocak'ta başlayacak ikinci yarı hazırlıklarında Nijeryalı oyuncunun sahada olması.
Her an Galatasaray'ın Henry Onyekuru'yu açıklaması bekleniyor... Hedef 4 Ocak'ta başlayacak ikinci yarı hazırlıklarında Nijeryalı oyuncunun sahada olması. İddialar ise Onyekuru'nun İstanbul'da olduğu, yeni yıla da İstanbul'da girdiği yönünde... Bu arada Eurosport, 1.5 yıllığına Cimbom'a gelmesi beklenilen genç yıldıza, Monaco'dan 6 aylık izin çıktığını kaydetti.
- 3.1.2020
FOTOMAÇ GÜNDEM
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