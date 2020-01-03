Onyekuru İstanbul’da - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
03 Ocak 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri Onyekuru İstanbul’da

İstanbul’da

Onyekuru İstanbul’da

Her an 'ın Henry 'yu açıklaması bekleniyor... Hedef 4 Ocak'ta başlayacak ikinci yarı hazırlıklarında Nijeryalı oyuncunun sahada olması.

Her an 'ın Henry 'yu açıklaması bekleniyor... Hedef 4 Ocak'ta başlayacak ikinci yarı hazırlıklarında Nijeryalı oyuncunun sahada olması. İddialar ise Onyekuru'nun İstanbul'da olduğu, yeni yıla da İstanbul'da girdiği yönünde... Bu arada Eurosport, 1.5 yıllığına Cimbom'a gelmesi beklenilen genç yıldıza, Monaco'dan 6 aylık izin çıktığını kaydetti.
  1. 3.1.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Onyekuru İstanbul’da haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN