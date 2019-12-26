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26 Aralık 2019, Perşembe
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Aslan kral Arda!

Aslan kral Arda!

'a transferi gündemde olan , hesabından 'Aslan Kral' paylaşımı yaptı. Adı altyapısından yetiştiği Galatasaray'la anılan 'in yıldız futbolcusu Arda, 'Aslan Kral' adlı animasyon Instagram hesabından paylaştığı gönderi, Galatasaray'la ilişkilendirilip gündem oldu. Arda, bu sezonki maçta 2016'da tartıştığı 'in elini öperek aradaki buzları eritmişti.

'a transferi gündemde olan , hesabından 'Aslan Kral' paylaşımı yaptı. Adı altyapısından yetiştiği Galatasaray'la anılan 'in yıldız futbolcusu Arda, 'Aslan Kral' adlı animasyon Instagram hesabından paylaştığı gönderi, Galatasaray'la ilişkilendirilip gündem oldu. Arda, bu sezonki maçta 2016'da tartıştığı 'in elini öperek aradaki buzları eritmişti.
  1. 26.12.2019
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