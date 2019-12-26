Aslan kral Arda!
Galatasaray'a transferi gündemde olan Arda Turan, Instagram hesabından 'Aslan Kral' paylaşımı yaptı. Adı altyapısından yetiştiği Galatasaray'la anılan Başakşehir'in yıldız futbolcusu Arda, 'Aslan Kral' adlı animasyon filmini izlerken Instagram hesabından paylaştığı gönderi, sosyal medyadan Galatasaray'la ilişkilendirilip gündem oldu. Arda, bu sezonki maçta 2016'da tartıştığı Fatih Terim'in elini öperek aradaki buzları eritmişti.
- 26.12.2019
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Atalay ve Kapı tartışması
Toplam 1
Yorum
teo e ne olacaktı la ? atalay her maç gol atıyor u19'da. 1 kere kadroya girmiş mi ? her maç selçuk oynuyor ölü kadro ama gençler oynayamıyor!
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Toplam 1
Yorum
savaş ABDULLAH HOCA GEÇMİŞTEKİ SİSTEMİ UNUTUP ŞU ANKİ FUTBOLCULARIN ÖZELLİĞİNE GÖRE BİR SİTEM YARATMALI.LENS SATILSIN..
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Oğulcan’ın içine doğdu
Toplam 1
Yorum
RİZ53 SENDEN NASIL TOPÇU OLMUŞ BİLMİYORUM AMA ÖNCE TOPA KOŞMAYI ÖĞREN YILLARDIR BU TAKIMDASIN NE KATKIN OLMUŞ RİZESPORA TARAFTARI ÇILDIRTIYORSUN.
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