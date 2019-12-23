Diagne sinyal verdi
Devre arasında Galatasaray'a dönmesi beklenen Mbaye Diagne'den sürpriz bir paylaşım geldi. Senegalli golcü, İnstagram'dan Galatasaray formalı bir fotoğraflarını paylaştı ve altına da "Kral" diye yazdı. Ayrıca king kong, savaş, şırınga, sarı-kırmızı hap ve bomba emojileri koydu.
Devre arasında Galatasaray'a dönmesi beklenen Mbaye Diagne'den sürpriz bir paylaşım geldi. Senegalli golcü, İnstagram'dan Galatasaray formalı bir fotoğraflarını paylaştı ve altına da "Kral" diye yazdı. Ayrıca king kong, savaş, şırınga, sarı-kırmızı hap ve bomba emojileri koydu.
- 23.12.2019
-
Trabzonspor'da Ünal Karaman: Kötü oynama hakları var
Toplam 3
Yorum
cem Aynen hocam sayende maglubiyete devam hakkımız var nasıl olsa
-
Trabzonspor'da Ünal Karaman: Kötü oynama hakları var
Toplam 3
Yorum
cem Aynen hocam sayende maglubiyete devam hakkımız var nasıl olsa
-
Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu'dan sert tepki! ''Kasıtlı yapıyorlar''
Toplam 3
Yorum
cemal Bize iki hafta yeter bu galibiyet, şampiyonluk Ünal Hoca ile hikaye, zaten bu sene şampiyon olamazsak sonrası zor
Diagne sinyal verdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.