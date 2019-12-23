Diagne sinyal verdi

Devre arasında Galatasaray'a dönmesi beklenen Mbaye Diagne'den sürpriz bir paylaşım geldi. Senegalli golcü, İnstagram'dan Galatasaray formalı bir fotoğraflarını paylaştı ve altına da "Kral" diye yazdı. Ayrıca king kong, savaş, şırınga, sarı-kırmızı hap ve bomba emojileri koydu.