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23 Aralık 2019, Pazartesi
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Diagne sinyal verdi

Diagne sinyal verdi

Devre arasında 'a dönmesi beklenen 'den sürpriz bir paylaşım geldi. golcü, İnstagram'dan Galatasaray formalı bir fotoğraflarını paylaştı ve altına da "" diye yazdı. Ayrıca king kong, savaş, şırınga, sarı-kırmızı hap ve bomba emojileri koydu.

Devre arasında 'a dönmesi beklenen 'den sürpriz bir paylaşım geldi. golcü, İnstagram'dan Galatasaray formalı bir fotoğraflarını paylaştı ve altına da "" diye yazdı. Ayrıca king kong, savaş, şırınga, sarı-kırmızı hap ve bomba emojileri koydu.

  1. 23.12.2019
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