Yine hüsran yine Falcao! Tedavi için İspanya'ye gitmişti ama... Galatasaray son dakika haberleri
Galatasaray’da hem taraftarın hem de teknik direktör Fatih Terim’in hasretle yolunu gözlediği Radamel Falcao, aşil tendonundaki sakatlık yüzünden tedaviye gittiği ikinci İspanya seferinden önceki gün döndü. Tedavi için giden Kolombiyalı yıldızın sahalara ne zaman döneceği belli oldu. Verilen tarih, zaten zor durumda olan forvetsiz Galatasaray'da şok etkisi yarattı.
Galatasaray'da gündem yeniden Radamel Falcao oldu. Kolombiyalı forvet İspanya'daki tedavisinin ardından İstanbul'a gelmişti. Takımdan ayrı çalışan yıldız oyuncunun sahalara ne zaman döneceği belli oldu.
1 Ekim'den beri topla çalışmalardan uzak kalan Falcao'nun sakatlığı sürüyor...
DÖNÜŞÜ İKİNCİ YARIYA KALDI!
Özel program eşliğinde iki ay sonra saha çalışmalarına başlayan Falcao, durumuyla ilgili Terim'e bilgilendirmede bulundu. Türkiye Gazetesi'ndeki habere göre; Kolombiyalı oyuncunun ikinci yarı takıma dönmesi planlanıyor.
- 03.12.2019
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‘Kasıtlı’ iddiası!
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Yorum
hakan volkan gelmeden önce takım süperdi volkan takıma dahil oldu yine takım eski havasına büründü enteresan
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Ahmet Nur Çebi: Verdiğimiz sözün arkasındayız
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Yorum
vaner Değerli başkan. bu taraftar sizi istedi. Size güveniyoruz. Beşiktaşın başarısı dışında mutlu olamayız.Size ve tüm takıma başarılar dileriz.
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Pınar Karşıyaka 68-57 Fenerbahçe Beko | MAÇ SONUCU
Toplam 1
Yorum
kaan neymiş basketbol diye yazılırmış karşıyaka diye okunurmuş bilmeyenlere duyurulur
Yine hüsran yine Falcao! Tedavi için İspanya'ye gitmişti ama... Galatasaray son dakika haberleri haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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