Yine hüsran yine Falcao! Tedavi için İspanya'ye gitmişti ama... Galatasaray son dakika haberleri

Galatasaray'da gündem yeniden Radamel Falcao oldu. Kolombiyalı forvet İspanya'daki tedavisinin ardından İstanbul'a gelmişti. Takımdan ayrı çalışan yıldız oyuncunun sahalara ne zaman döneceği belli oldu.

1 Ekim'den beri topla çalışmalardan uzak kalan Falcao'nun sakatlığı sürüyor...

DÖNÜŞÜ İKİNCİ YARIYA KALDI!

Özel program eşliğinde iki ay sonra saha çalışmalarına başlayan Falcao, durumuyla ilgili Terim'e bilgilendirmede bulundu. Türkiye Gazetesi'ndeki habere göre; Kolombiyalı oyuncunun ikinci yarı takıma dönmesi planlanıyor.