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03 Aralık 2019, Salı
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müjdesi

Falcao müjdesi

'dan son anda bir puan koparan ve lige tutunan 'a müjdesi geldi...

'dan son anda bir puan koparan ve lige tutunan 'a müjdesi geldi... Madrid'deki tedavisini tamamlayan ve 'a gelen Kolombiyalı yıldız dün fizyoterapistler eşliğinde salonda ve sahada özel bir program dahilinde çalıştı. Falcao'nun sahalara dönüşü için geri sayım başlamış oldu.

  1. 3.12.2019
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