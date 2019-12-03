Trabzon'dan son anda bir puan koparan ve lige tutunan Galatasaray'a Falcao müjdesi geldi... Madrid'deki tedavisini tamamlayan ve İstanbul'a gelen Kolombiyalı yıldız dün fizyoterapistler eşliğinde salonda ve sahada özel bir program dahilinde çalıştı. Falcao'nun sahalara dönüşü için geri sayım başlamış oldu.