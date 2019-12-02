13 maçta tam 19 puan uçtu
Galatasaray'da kan kaybı devam ediyor. Geçen hafta Türk Telekom Arena'da taraftarı önünde Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup olan sarı-kırmızılı ekip, Trabzon'da da 2 puan bıraktı.
Galatasaray'da kan kaybı devam ediyor. Geçen hafta Türk Telekom Arena'da taraftarı önünde Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup olan sarı-kırmızılı ekip, Trabzon'da da 2 puan bıraktı. Sezon başından bu yana kaybedilen puan sayısı 19'a ulaştı. Geride kalan 13 maçta sadece 5 kez galip gelebilen Fatih Terim'in öğrencileri, 5 kez berabere kalırken, 3 maçta ise sahadan mağlup ayrıldı. Sarı- kırmızılı ekip, dünkü kayıpla ligde de 8'inci sırada kaldı.
- 2.12.2019
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