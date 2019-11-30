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30 Kasım 2019, Cumartesi
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Durmisi iddiası

Durmisi iddiası

Devre arası dönemi hareketli geçecek olan ’da tanıdık bir isim gündeme geldi. Adı ile de anılan Laziolu Rıza Durmusi’nin Aslan’a geleceği iddia edildi. ’nun devre arasında ayrılmasına kesin gözle bakılıyor.

Devre arası dönemi hareketli geçecek olan 'da tanıdık bir isim gündeme geldi. Adı ile de anılan Laziolu Rıza Durmusi'nin Aslan'a geleceği iddia edildi. 'nun devre arasında ayrılmasına kesin gözle bakılıyor.
  1. 30.11.2019
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