Galatasaray'a gider

Gol ve golcü sıkıntısı çeken Galatasaray'la ilgili bir iddia da İtalya'dan geldi. La Gazzetta Dello Sport, Mario Balotelli'nin sarı-kırmızılı formayı giymeye hazır olduğunu yazdı. Gazete, "Mario Balotelli'nin Galatasaray renklerine olan sempatisi biliniyor. Eğer yaşadığı yeri ve numarasını değiştirecekse Türkiye'ye, yani Galatasaray'a memnuniyetle gider" ifadesini kullandı. Balotelli, geçtiğimiz günlerde Brescia'da idmandan kovulmuştu.