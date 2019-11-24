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24 Kasım 2019, Pazar
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'a gider

Galatasaray'a gider

Gol ve golcü sıkıntısı çeken 'la ilgili bir iddia da 'dan geldi. , 'nin sarı-kırmızılı formayı giymeye hazır olduğunu yazdı.

Gol ve golcü sıkıntısı çeken 'la ilgili bir iddia da 'dan geldi. , 'nin sarı-kırmızılı formayı giymeye hazır olduğunu yazdı. Gazete, "Mario Balotelli'nin Galatasaray renklerine olan sempatisi biliniyor. Eğer yaşadığı yeri ve numarasını değiştirecekse 'ye, yani Galatasaray'a memnuniyetle gider" ifadesini kullandı. Balotelli, geçtiğimiz günlerde Brescia'da idmandan kovulmuştu.

  1. 24.11.2019
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