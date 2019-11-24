Galatasaray'a gider
Gol ve golcü sıkıntısı çeken Galatasaray'la ilgili bir iddia da İtalya'dan geldi. La Gazzetta Dello Sport, Mario Balotelli'nin sarı-kırmızılı formayı giymeye hazır olduğunu yazdı.
Gol ve golcü sıkıntısı çeken Galatasaray'la ilgili bir iddia da İtalya'dan geldi. La Gazzetta Dello Sport, Mario Balotelli'nin sarı-kırmızılı formayı giymeye hazır olduğunu yazdı. Gazete, "Mario Balotelli'nin Galatasaray renklerine olan sempatisi biliniyor. Eğer yaşadığı yeri ve numarasını değiştirecekse Türkiye'ye, yani Galatasaray'a memnuniyetle gider" ifadesini kullandı. Balotelli, geçtiğimiz günlerde Brescia'da idmandan kovulmuştu.
- 24.11.2019
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Trabzonspor'da Abdurrahim Dursun kadrodan çıkartıldı
Toplam 1
Yorum
Gökhan Gidin bir Kurşun döktürün ya bu nedir 2 dünya savaşında bile bu kadar gazi verilmedi
Galatasaray'a gider haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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