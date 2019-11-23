Ryan Donk: Bu büyük camiaya yakışır şekilde telafi edeceğiz - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
23 Kasım 2019, Cumartesi
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: Bu

Ryan Donk: Bu büyük camiaya yakışır şekilde telafi edeceğiz

'ın Hollandalı futbolcusu , mağlubiyeti ardından yaptığı açıklamada, "Bu . Daha çok savaşmalı daha çok istemeliyiz" dedi.

'ın 33 yaşındaki futbolcusu , sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu . Bunu yapabilecek gücümüz var. Daha çok savaşmalı daha çok istemeliyiz. Kaybettiğimizde bile yanımızda olduğunuzu hissetmek çok güzel, teşekkürler" ifadelerini kullandı.

  1. 23.11.2019
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