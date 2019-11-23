Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Donk, Başakşehir mağlubiyeti ardından yaptığı açıklamada, "Bu büyük camiaya yakışır şekilde telafi edeceğiz. Daha çok savaşmalı daha çok istemeliyiz" dedi.
Galatasaray'ın 33 yaşındaki futbolcusu Ryan Donk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu büyük camiaya yakışır şekilde telafi edeceğiz. Bunu yapabilecek gücümüz var. Daha çok savaşmalı daha çok istemeliyiz. Kaybettiğimizde bile yanımızda olduğunuzu hissetmek çok güzel, teşekkürler" ifadelerini kullandı.
- 23.11.2019
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Trabzonspor'da Abdurrahim Dursun kadrodan çıkartıldı
Toplam 1
Yorum
Gökhan Gidin bir Kurşun döktürün ya bu nedir 2 dünya savaşında bile bu kadar gazi verilmedi
Ryan Donk: Bu büyük camiaya yakışır şekilde telafi edeceğiz haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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