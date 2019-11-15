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15 Kasım 2019, Cuma
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Donk'tan destek

Donk'tan destek

'ın Hollandalı futbolcusu , A Milli Futbol Takımımızın EURO 2020 Elemeleri kapsamında İzlanda ile oynadığı karşılaşmanın öncesinde 'dan yaptığı paylaşımla destek verdi.

'ın Hollandalı futbolcusu karşılaşma öncesi destek verdi. Tecrübeli futbolcu, sosyal paylaşım uygulaması 'dan Türk bayraklı fotoğrafını paylaşıp "" diye not düştü. Sarıkırmızılı oyuncunun bu gönderisi kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

  1. 15.11.2019
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