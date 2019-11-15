Donk'tan destek
Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Donk, A Milli Futbol Takımımızın EURO 2020 Elemeleri kapsamında İzlanda ile oynadığı karşılaşmanın öncesinde Instagram'dan yaptığı paylaşımla destek verdi.
Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Donk karşılaşma öncesi Milli Takımımıza destek verdi. Tecrübeli futbolcu, sosyal paylaşım uygulaması Instagram'dan Türk bayraklı fotoğrafını paylaşıp "Türkiye" diye not düştü. Sarıkırmızılı oyuncunun bu gönderisi kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.
- 15.11.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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