Donk'tan destek

Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Donk karşılaşma öncesi Milli Takımımıza destek verdi. Tecrübeli futbolcu, sosyal paylaşım uygulaması Instagram'dan Türk bayraklı fotoğrafını paylaşıp "Türkiye" diye not düştü. Sarıkırmızılı oyuncunun bu gönderisi kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.