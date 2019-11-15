İzlanda sorunsuz ulaştı

İzlanda Milli Takımı, Türkiye maçı öncesinde karşılaşmanın oynanacağı Türk Telekom Stadyumu'na sorunsuz geldi. İzlanda kafilesi, ilk maç öncesinde yaşanan olayların ardından oynanan ikinci maç öncesinde hiçbir sorun yaşamadan stadyuma giriş yaptı. Ama taraftarlarımız olaylar nedeniyle rakibe tepki gösterdi. Milli marşın okunduğu sırada ıslık sesleri yükseldi.