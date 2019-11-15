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15 Kasım 2019, Cuma
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İzlanda sorunsuz ulaştı

İzlanda sorunsuz ulaştı

İzlanda kafilesi, ilk maç öncesinde yaşanan olayların ardından oynanan ikinci maç öncesinde hiçbir sorun yaşamadan Stadyumu'na giriş yaptı.

İzlanda , maçı öncesinde karşılaşmanın oynanacağı Stadyumu'na sorunsuz geldi. İzlanda kafilesi, ilk maç öncesinde yaşanan olayların ardından oynanan ikinci maç öncesinde hiçbir sorun yaşamadan stadyuma giriş yaptı. Ama taraftarlarımız olaylar nedeniyle rakibe tepki gösterdi. Milli marşın okunduğu sırada ıslık sesleri yükseldi.

  1. 15.11.2019
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