Özel çocuklar seremonide
A Milli Futbol Takımı'nın İzlanda ile oynadığı karşılaşmanın öncesinde yapılan seremoniye 14 Kasım Dünya Diyabet Günü sebebiyle diyabetik çocuklar da çıktı.
Maç öncesi seremonide özel çocuklar yer aldı. TFF sosyal sorumluluk projesi kapsamında gerçekleştirilen organizasyon kapsamında, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü sebebiyle diyabetik çocuklar da seremoniye çıktı.
- 15.11.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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