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15 Kasım 2019, Cuma
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Özel çocuklar seremonide

Özel çocuklar seremonide

A Milli Futbol Takımı'nın ile oynadığı karşılaşmanın öncesinde yapılan seremoniye sebebiyle diyabetik çocuklar da çıktı.

Maç öncesi seremonide özel çocuklar yer aldı. sosyal sorumluluk projesi kapsamında gerçekleştirilen organizasyon kapsamında, sebebiyle diyabetik çocuklar da seremoniye çıktı.

  1. 15.11.2019
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