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18 Kasım 2019, Pazartesi
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Adam gibi adam

Adam gibi adam

'ın devre arasında kiralarak olarak kadrosuna katmak istediği , “G.Saray’da oynayacağım” dedi ve Rus kulüplerine kapıyı kapattı.

Sarı-kırmızılıların Ocak ayında kiralamak istediği 'ya, CSKA'nın ardından talip oldu. Bunun üzerine menajeri William D'avila ile görüşen Nijeryalı yıldız, devre arasında eski takımı 'a gitmek istediğini ifade etti. Onyekuru, "Kariyer planlarımda yok. Galatasaray bu transferi gerçekleştirir, ile anlaşır ise hiç düşünmeden eski takımıma, arkadaşlarımın yanına gitmek istiyorum" dediği öğrenildi.

MONACO ÜCRETİNİ BELİRLEDİ

Galatasaray, Onyekuru'yu 1.5 yıllığına kiralamak istedi. Galatasaray'ın 1.5 yıllığına kiralamak istediği Onyekuru için Monaco Kulübü 2.5 milyon euro istedi.

4 MAÇTA 160 DAKİKA

15 milyon euro'ya Monaco'ya olan Henry Onyekuru, 4 maçta sadece 160 dakika forma şansı bulabildi.

  1. 18.11.2019
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