Adam gibi adam

Sarı-kırmızılıların Ocak ayında kiralamak istediği Henry Onyekuru'ya, CSKA'nın ardından Lokomotiv Moskova talip oldu. Bunun üzerine menajeri William D'avila ile görüşen Nijeryalı yıldız, devre arasında eski takımı Galatasaray'a gitmek istediğini ifade etti. Onyekuru, "Kariyer planlarımda Rusya yok. Galatasaray bu transferi gerçekleştirir, Monaco ile anlaşır ise hiç düşünmeden eski takımıma, arkadaşlarımın yanına gitmek istiyorum" dediği öğrenildi.

MONACO ÜCRETİNİ BELİRLEDİ

Galatasaray, Onyekuru'yu 1.5 yıllığına kiralamak istedi. Galatasaray'ın 1.5 yıllığına kiralamak istediği Onyekuru için Monaco Kulübü 2.5 milyon euro istedi.

4 MAÇTA 160 DAKİKA

15 milyon euro'ya Monaco'ya transfer olan Henry Onyekuru, 4 maçta sadece 160 dakika forma şansı bulabildi.