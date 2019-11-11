Yola 3-5-2 ile devam
Galatasaray'da yeni taktik tuttu. Sarı-kırmızılılar, ilk yarının sonuna kadar oynayacağı maçlarda Gaziantep FK maçında başarılı olan 3-5-2 dizilişiyle sahaya çıkacak.
Galatasaray'da Gaziantep zaferiyle birlikte yüzler gülmeye başladı. Uzun süredir bir değişim sinyali veren teknik heyet, taktiği değiştirdi. Şampiyonlar Ligi'ndeki R. Madrid ve PSG maçlarına 3-5-2 taktiği ile çıkan Cim-Bom, bu sezon ligde ilk kez Gaziantep karşısında 3-5-2 oynadı. Takımının gösterdiği performanstan memnun kalan Terim, Başakşehir sınavından başlayıp ilk devrenin sonuna kadar bu taktiği kullanacak. Sakat olan Falcao ve Andone'nin yokluğunda forvette Babel ile Adem görev yapacak.
MUSLERA TOP YÜZÜ GÖRMEDİ
Geçen sezonun 8. haftasındaki Antalya karşılaşmasından bu yana ilk kez bir Süper Lig maçında Fernando Muslera'nın kalesine şut gelmedi. Ev sahibi takımın 7 farklı oyuncusu G.Saray kalesini bulmayan şut attı. 29 ortasından sadece 1'inde başarılı oldu.
GALİBİYETE 3 GÜN İZİN ÖDÜLÜ
Beşiktaş derbisinde alınan mağlubiyet sonrası takımına ceza vererek izinlerini iptal eden teknik heyet, Gaziantep galibiyetiyle birlikte ise oyuncuları ödüllendirdi. Sarı-kırmızılı futbolcular, çarşamba gününe kadar izin yapacak. Çarşamba günü ise Florya'da Başakşehir hazırlıkları başlayacak.
- 11.11.2019
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MHK'dan flaş karar! Herkes bu soruyu soruyor: Neden?
Toplam 2
Yorum
SERDAR İSTEDİKLERİ BUYDU İSTEDİKLERİNİ ALDILAR TÜRK FUTBOLUNDA HER YIL DÜZENLENEN BU TİYATROL ETKİNLİK SEVENLERİN İLGİSİNİ ÇEKİYOR
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Tyler Boyd göz doldurdu
Toplam 2
Yorum
eray zaman gectikçe kendine gelecektir kartal kayra umut boyd kazanç olacak elneny diaby nkoulaku patlama yapamazsa giderler
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Galatasaray'da sular ısınıyor... 'Bu sezon transferleri kim yaptı?'
Toplam 1
Yorum
METİN ELPEZE GEÇEN YIL DEVRE ARASINDA Mbaye Diagne yi alacağınıza onyenkuru yu alsaydınız. Birde Fernandao satmayacaktınız
Yola 3-5-2 ile devam haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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