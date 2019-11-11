Yola 3-5-2 ile devam

Galatasaray'da Gaziantep zaferiyle birlikte yüzler gülmeye başladı. Uzun süredir bir değişim sinyali veren teknik heyet, taktiği değiştirdi. Şampiyonlar Ligi'ndeki R. Madrid ve PSG maçlarına 3-5-2 taktiği ile çıkan Cim-Bom, bu sezon ligde ilk kez Gaziantep karşısında 3-5-2 oynadı. Takımının gösterdiği performanstan memnun kalan Terim, Başakşehir sınavından başlayıp ilk devrenin sonuna kadar bu taktiği kullanacak. Sakat olan Falcao ve Andone'nin yokluğunda forvette Babel ile Adem görev yapacak.

MUSLERA TOP YÜZÜ GÖRMEDİ

Geçen sezonun 8. haftasındaki Antalya karşılaşmasından bu yana ilk kez bir Süper Lig maçında Fernando Muslera'nın kalesine şut gelmedi. Ev sahibi takımın 7 farklı oyuncusu G.Saray kalesini bulmayan şut attı. 29 ortasından sadece 1'inde başarılı oldu.

GALİBİYETE 3 GÜN İZİN ÖDÜLÜ

Beşiktaş derbisinde alınan mağlubiyet sonrası takımına ceza vererek izinlerini iptal eden teknik heyet, Gaziantep galibiyetiyle birlikte ise oyuncuları ödüllendirdi. Sarı-kırmızılı futbolcular, çarşamba gününe kadar izin yapacak. Çarşamba günü ise Florya'da Başakşehir hazırlıkları başlayacak.