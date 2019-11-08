Futbola yabancı

Galatasaray, tarihinin en zor dönemlerinden birisini geçiriyor. Süper Lig'de son iki sezonu şampiyon olarak tamamlayan, geçen sezon alınmadık kupa bırakmayan sarı-kırmızılılar, bu sezon adeta dökülüyor. Yaz transfer döneminde kağıt üzerinde birbirinden önemli 14 transfer yapılsa da oyuncular sahada içinde bekleneni vermekten çok uzakta kaldı. Süper Lig'de çıktığı 10 maçta sadece 4 galibiyet alarak 14 puan kaybı yaşayan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde de Real Madrid'e çarpıldı.

KİRALIK AŞK TUTMADI

İspanyol devi karşısında çaresiz kalan Cimbom, sahadan 6-0'lık tarihi bir mağlubiyetle ayrıldı ve devler ligine 4. hafta sonunda beyaz mendil salladı. Tabii bu yenilgiden çok ortaya konulan ruhsuz futbol taraftarları kahretti. Aslında Çaykur Rize galibiyeti Galatasaray'daki puslu havayı bir nebze olsun dağıtmış ve Real Madrid karşılaşması öncesi beklentileri yükseltmişti. Ancak Terim'in yine çoğunluğunu kiralık isimlerin oluşturduğu yabancılardan kurulu bir kadroyu tercih etmesi takımı aşağı çekti.

SAHA İÇİNDEN İZLEDİLER

Çaykur Rize karşısında yedek kalan isimler intikam alırcasına sahada boş boş dolaştı. Kritik hatalara imza attı. Yabancı isimler yenilen golleri tribündeki seyirciler gibi izledi. Real Madrid'e karşı en ufak bir reaksiyon göstermedi. Ömer Bayram, Donk ve Adem girdikten sonra da iş işten geçmişti. Fatih Terim'in güvendiği dağlara bir kez daha kar yağarken Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetsiz, gol atılmadan ve farklı bir mağlubiyetle veda edilmesi sarı-kırmızılı camianın gelecek için kaygılarını arttırdı.

TEK KELİME DAHİ ETMEDİ!

Real Madrid'e karşısındaki hezimet en çok Fatih Terim'i üzdü. 90 dakika bitiminde teknik direktör Fatih Terim'in soyunma odasında futbolcularına tek kelime etmediği öğrenildi. Tecrübeli teknik adam, maç bitiminde oyuncularına tepkisini bir anlamda sessiz kalarak gösterdi.

TERİM'İN DİKKAT ÇEKEN SÖZLERİ:

"Uzun zamandır hem içeriye, hem dışarıya bir takım mesajlar veriyorum zaten... Söylediklerimin dışında söyleyemediklerim var. 'Arasında uçurum' derler ya, öyle. Mağlubiyet olabilir fakat mücadele edemedik. Yazık diyorum sadece... Yalnızca üzülmedik, aynı zamanda utandık."

Galatasaray'ın 6-0 yenilmesi büyük yankı uyandırdı. Sarı-kırmızılılar, bu üzücü skoru bazen tepki bazen de esprili şekille dile getirdi. Özellikle Fenerbahçelilerin 6-0 hatırlatmaları da eklenince Twitter iyice sallandı. Real Madrid'i 4-2 yenen U19 takımından Süleyman Luş da unutulmadı. İşte o mesajlar:

* Her 6 Kasım'da 6 yemek alışkanlık oldu. Bunu geliştiren tüm teknik ekip ve oyuncuları kutluyorum. @KadirOrucu

* Nagatomo'nun değil de Süleyman Luş'un hatasıyla gol yemeyi tercih ederdik. @aslandergi

* Fatih Terim'i gönderip tekrar getirelim. Kapat aç taktiği belki işe yarar. @sinoreyiz

* Uçağa sadece Muslera binsin. Gaziantep maçına gençlerle çıkalım. @martinlinnesfan

* Galatasaray 6 Kasım'da gol yemeye başladı 7 kasıma kadar gol yedi. @musti26tr

* Tarih yazan Galatasaray tarih oldu. @turgerset

* 5-0'a yatamadık @ArifTerim

MARCAO'NUN EŞİ TARAFTARLA KAPIŞTI

Galatasaray mağlubiyeti yabancı futbolcuların eşlerine de hedef noktası haline getirdi. Marcao'nun eşi Pan Teixeira'nın, İnstagram'da gülen fotoğraflar paylaşması üzerine bir taraftar "Takım kaybetti, neye gülüyorsun? Birazcık saygı" diye yazdı. Teixeira'dan sert bir yanıt geldi: Benim İnstagram'ım değil mi, canım ne isterse onu paylaşırım.

ASLINDA NE OLDU?

Kulübün içindeki mali şartlar nedeniyle kiralık isimler (Seri, Lemina, Nzonzi, Andone, Emre Mor) tercih edildi. Bu oyuncular takımla aidiyet duygusu kuramadı.

Hazırlık maçlarında olumlu sinyaller gelmesine karşın Falcao'nun transferi takım içi dengeleri bozdu.

Forvette etkili bir performans çıkaran Babel kanatlarda varlık gösteremedi. Belhanda ile birlikte olayların adamı oldu.

Oyuncular arasında kamplaşmalar oluştu. Albayrak da bu kez çözmek için yeterli gelmedi. Saha dışında selam, saha içinde birbirlerine pas vermediler.

Terim, genelde aynı 11'i tercih etti. Forma rekabeti oluşturamadı. Gençleri kullanmayı düşünmedi.

Maç sonrası yaptığı sert açıklamalar ters tepti.

Başkan Cengiz ve Terim'in zaman zaman arası açıldı.

Terim aldığı men cezalarının ardından kendini frenlemeye başladı. Hırsını takıma geçiremedi.

YEDEKLERE ÇAĞRI

Real Madrid karşısındaki ruhsuz futbol sonrası Fatih Terim İstanbul'da bıraktığı yedek oyunculara sarıldı. Terim, Şampiyonlar Ligi kadrosunda yer almayan Ahmet Çalık, Emre Taşdemir, Jimmy Durmaz, Taylan Antalyalı'dan kafileye eklenmelerini istedi. 4 oyuncu bugün Antep'e geçecek olan takıma dahil olacak.

VALDANO: G.SARAY KÖTÜ

Real Madrid'in efsane isimlerinden Jorge Valdano, 6-0'lık maçı değerlendirdi. Valdano, "Real Madrid sahaya çıktı ve ne yapması gerekiyorsa onu yaptı, karşısında bir direnç görmedi, baskı yemedi ve oyunu istediği gibi yönetti. Galatasaray çok kötü bir takım görüntüsündeydi" dedi.

GİDİYORLAR

KİRALIK OYUNCULAR: Seri, Lemina, Nzonzi (2 yıllık), Andone, Emre Mor

SÖZLEŞMESI BITECEKLER: Mariano, Nagatomo, Selçuk, Emre Taşdemir