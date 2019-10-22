İşte o an! Belhanda ve Fatih Terim...
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. karşılaşmasında temsilcimiz Galatasaray, sahasında Real Madrid'e 1-0 mağlup olurken, Belhanda ile taraftarlar arasında geçen diyalog maça damga vurdu. İşte o an teknik direktör Fatih Terim'in tepkisi...
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. karşılaşmasında Galatasaray, sahasında İspanyol temsilcisi Real Madrid'i ağırladı.
Maçta birçok pozisyonda yaşadığı top kayıpları sebebiyle taraftarlar tarafından ıslıklanan Younes Belhanda, 67. dakikada oyundan alınırken kendisini ıslıklayan taraftarlara tepki gösterdi.
O anlar yaşanırken Fatih Terim'in suratındaki ifade ise dikkat çekti.
İşte o an...
- 23.10.2019
- Güncelleme: 23.10.2019 00:04
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İşte Sosa
Toplam 1
Yorum
mustafaerdem Sosa, şunu bilki sen tam bir maestrosun,Trabzonspor'un sizin gibi lider oyunculara ihtiyacı var iyi ki varsın.
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Abdullah Avcı Güven'iyor
Toplam 1
Yorum
karakartal Orta sahayı Atiba,Elneny,Ljajic ile oluştur.Forvette Güveni diaby ile desteklersen o zaman verim alırsın
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Beşiktaş'ta son dakika! Galatasaray ve sakatlık...
Toplam 2
Yorum
savaş Şimdi GÜVEN zamanı
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