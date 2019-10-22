İşte o an! Belhanda ve Fatih Terim... - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
22 Ekim 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri İşte o an! Belhanda ve Fatih Terim...

İşte o an! ve ...

İşte o an! Belhanda ve Fatih Terim...

UEFA A Grubu 3. karşılaşmasında temsilcimiz , sahasında 'e 1-0 mağlup olurken, ile taraftarlar arasında geçen diyalog maça damga vurdu. İşte o an teknik direktör 'in tepkisi...

UEFA A Grubu 3. karşılaşmasında , sahasında İspanyol temsilcisi 'i ağırladı.

Maçta birçok pozisyonda yaşadığı top kayıpları sebebiyle taraftarlar tarafından ıslıklanan Younes , 67. dakikada oyundan alınırken kendisini ıslıklayan taraftarlara tepki gösterdi.

O anlar yaşanırken 'in suratındaki ifade ise dikkat çekti.

İşte o an...

  1. 23.10.2019
  2. Güncelleme: 23.10.2019 00:04
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İşte o an! Belhanda ve Fatih Terim... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN