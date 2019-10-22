İşte o an! Belhanda ve Fatih Terim...

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. karşılaşmasında Galatasaray, sahasında İspanyol temsilcisi Real Madrid'i ağırladı.

Maçta birçok pozisyonda yaşadığı top kayıpları sebebiyle taraftarlar tarafından ıslıklanan Younes Belhanda, 67. dakikada oyundan alınırken kendisini ıslıklayan taraftarlara tepki gösterdi.

O anlar yaşanırken Fatih Terim'in suratındaki ifade ise dikkat çekti.

İşte o an...