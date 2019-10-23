Belhanda'dan stat çıkışı şok hareket! - Son dakika Galatasaray videoları, Galatasaray haberleri - Fotomaç
Videoyu Daralt
Haberler Fotomaç TV Belhanda'dan stat çıkışı şok hareket!

Belhanda'dan stat çıkışı şok hareket!

Galatasaray Real Madrid ile Şampiyonlar Ligi grup maçında karşı karşıya geldi. Galatasaray, A Grubu 3. maçında İspanyol devi Real Madrid'e 1-0 mağlup oldu. Galatasaray'ın Real Madrid ile oynadığı müsabakanın 66'ncı dakikasında oyundan çıkan Younes Belhanda, sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından ıslıklandı. Taraftarın tepkisine maruz kalan Belhanda, imza isteklerini reddederek oğluyla birlikte stattan ayrıldı.

  • Video Boyutu
  • Bu videoyu bildir
  • İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
23 Ekim 2019 , Çarşamba
SİTENE EKLE
  • Video Boyutu
  • 0
  • 1


YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BENZER VİDEOLAR
Daha Fazla Video Yükle
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN