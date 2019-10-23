Belhanda'dan stat çıkışı şok hareket!
Galatasaray Real Madrid ile Şampiyonlar Ligi grup maçında karşı karşıya geldi. Galatasaray, A Grubu 3. maçında İspanyol devi Real Madrid'e 1-0 mağlup oldu. Galatasaray'ın Real Madrid ile oynadığı müsabakanın 66'ncı dakikasında oyundan çıkan Younes Belhanda, sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından ıslıklandı. Taraftarın tepkisine maruz kalan Belhanda, imza isteklerini reddederek oğluyla birlikte stattan ayrıldı.
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