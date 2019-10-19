Sivas direnişi
Kırmızı-beyazlılar, Cofie’nin 48’de atılmasına rağmen mükemmel bir direniş sergiledi. 10 kişiyle 2 gol buldu. Uzatma anlarında ise beraberliği kaçırdı.
Demir Grup Sivasspor, Galatasaray'a 3-2 yenilmesine rağmen, sergilediği futbolla futbolseverlerden tam not aldı. Rıza Çalımbay'ın öğrencileri, Türk Telekom Stadı'ndaki maçın başında önemli fırsatlardan yararlanamazken sonrasında yediği gollerle 2-0 geriye düşmesine rağmen maçı bırakmadı. İkinci yarının başında Cofie'nin atılmasıyla 10 kişi kalan Yiğidolar, Kone ve Erdoğan ile 2 gol buldu ve maça ortak oldu. Uzatma anlarında Armin Derlek topu boş kaleye atamayınca bir puan kaçtı.
BAŞIMIZ DİK AYRILIYORUZ
Kırmızı-beyazlı ekipte ilk yarıda iki müsait pozisyonu değerlendiremeyen Mert Hakan Yandaş, "Şanssız pozisyonlar kaçırdık. İki tane benim var. Bir tane Fernando'nun. 10 kişi kaldıktan sonra bile inanılmaz mücadele ettik. Herkese futbolun nasıl oynandığını gösterdik. Grurluyuz kaybetsek de. Başımız dik ayrılıyoruz buradan" diye konuştu. Uğur Çiftçi de, "Çok iyi mücadele ettik. Kısmet değilmiş. En azından 1 puanı hak ettiğimizi düşünüyorum" diye konuştu.
- 19.10.2019
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Daum'dan asker selamına destek
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Yorum
SAYGILAR HOCAM SELAM OLSUN SİZE DAUM HOCAM. BATILI OLUPTA BİR SİZ ANLIYORSUNUZ TÜRKİYE Yİ. BİZ DE SİZİ BİR TÜRK GİBİ GÖRÜYORUZ VE SEVİYORUZ
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Milli boksörden Ünal Karaman'a ziyaret
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Yorum
Şaban koç İnşallah aynı duyguları Ünal hocamızla Avrupa maçlarında yaşarız bacımız bıze bu duyguyu yaşattığı için kutluyorum NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE
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Marcao: Terim bir hocadan fazlası
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sevdamız GS ALLAH ALLAH ya
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