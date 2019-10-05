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05 Ekim 2019, Cumartesi
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MAÇ SONUCU 0-0 MAÇ ÖZETİ

MAÇ SONUCU Gençlerbirliği 0-0 Galatasaray MAÇ ÖZETİ

'in 7. hafta mücadelesinde Başkent ekibi , sahasında 'ı ağırladı. Mücadele başladığı sonuçla 0-0 sona erirken puanlar paylaşıldı.

'in 7'nci haftasında , deplasmanda ile golsüz berabere kaldı. Sarı kırmızılı ekipte Falcao, Luyindama ve Lemina kadroda yer almazken, başkent ekibi 86'ncı dakikada Ahmet Oğuz'un gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

3'üncü dakikada Polomat'ın pasıyla topla buluşan Candeias'ın şutu kalenin sağından az farkla auta gitti.

7'nci dakikada Mariano'nun ceza sahası içerisine ortasında topla buluşan Babel'in şutu kaleci Ertaç'a çarparak kornere gitti.

19'uncu dakikada Sessegnon topla ceza sahasına ilerledi ve sağ taraftaki Candeias'ı gördü. Candeias, boş pozisyonda şutunu çekti ve top Muslera'nın sağından auta gitti.

31'inci dakikada 'nın pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Babel kaleci ile karşı karşıya kaldı şutunu çekti savunmada Flavio topa kayarak müdahale etti ve topu kornere çeldi.

34'üncü dakikada ceza sahası yayında Feghouli ile verkaç yapan Belhanda şutunu çekti, kaleci Ertaç şutu çıkardı.

42'nci dakikada Sessegnon'un pası ile ceza sahası dışında sol çaprazda topla buluşan Ayite şutu az farkla auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sonuçlandı.

56'ncı dakikada Candeias'ın pasında ceza sahasında topla buluşan Ayite'nin şutunu kaleci Muslera çıkardı.

64'üncü dakikada ceza sahasının solunda topla buluşan Babel, arka direkteki Jimmy Durmaz'ı gördü. Jimmy topa iyi vuramadı.

73'ünü dakikada Muslera'nın önde olduğunu gören Sio orta sahanın biraz önünde aşırtma şutunu çekti, kaleci Muslera son anda topu üstten kornere çeldi.

79'uncu dakikada Mariano'nun ortasında Andone kafayla topa yükseldi, kaleci Ertaç iki hamlede topu kontrol etti.

85'inci dakikada sol kanattan Stancu'nun ortasında ceza sahasında Sio'nun vuruşu kaleci Muslera'da kaldı.

90+ 3'te Jimmy Durmaz'ın sol taraftan ortasını yaptı Belhanda topa vuramadan savunma araya girdi.

Karşılaşma 0-0 berabere sonuçlandı.

  1. 05.10.2019
  2. Güncelleme: 05.10.2019 22:39
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