Belhanda çılgına döndü! İşte Gençlerbirliği-Galatasaray mücadelesinden kareler - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
05 Ekim 2019, Cumartesi
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Haberler Galeri Belhanda çılgına döndü! İşte Gençlerbirliği-Galatasaray mücadelesinden kareler

Belhanda çılgına döndü! İşte Gençlerbirliği-Galatasaray mücadelesinden kareler

Süper Lig'in 7. hdtasında Gençlerbirliği sahasında Galatasaray'ı ağırladı. Karşılaşmanın 90 dakikasında gol sesi çıkmazken ev sahibi ekip Gençlerbirliği'nde Ahmet Oğuz mücadelenin 86. dakikasında gördüğü ikinci sarı kart sonrası oyun dışında kaldı. Mücadelenin son dakikalarında ceza sahası içinde düşürülen Belhanda penaltı bekledi ancak Halil Umut Meler oyunu devam ettirdi. Bu karar sonrası çılgına dönen Belhanda sarı kartla cezalandırıldı. İşte Gençlerbirliği-Galatasaray mücadelesinden kareler...

5 Ekim 2019 Cumartesi 21:56
Belhanda çılgına döndü! İşte Gençlerbirliği-Galatasaray mücadelesinden kareler

Süper Lig'in 7. hafta mücadelesinde Gençlerbirliği sahasında Galatasaray'ı ağırladı.

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Belhanda çılgına döndü! İşte Gençlerbirliği-Galatasaray mücadelesinden kareler

Karşılaşmada gol sesi çıkmazken puanlar paylaşıldı.

Belhanda çılgına döndü! İşte Gençlerbirliği-Galatasaray mücadelesinden kareler

Mücadelenin son dakikalarında Belhanda ceza sahası içinde topla buluşmasının ardından müdahale sonrası yerde kaldı.

Belhanda çılgına döndü! İşte Gençlerbirliği-Galatasaray mücadelesinden kareler

Penaltı bekleyen Faslı yıldız itirazları sonrası sarı kart ile cezalandırıldı.

Belhanda çılgına döndü! İşte Gençlerbirliği-Galatasaray mücadelesinden kareler

İşte Gençlerbirliği-Galatasaray mücadelesinden kareler...

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