Emre Mor: Daha iyi oynamalıydık
Galatasaray'ın yeni transferlerinden Emre Mor, sarı kırmızılı takımın Fiorentina'ya 4-1 mağlup olduğu hazırlık maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Çok zorlu bir maçı geride bıraktıklarını dile getiren Emre Mor, "Herkesin bildiği gibi çok sıcak. Fakat evet güzel bir maç çıkarttım. Tabii ki daha iyi oynamalıydık. Biz bugün gösterdiğimizden daha iyi bir takımız. Fakat hava çok sıcaktı. Zemin çok zorluydu" dedi.
JIMMY DURMAZ: CUMA GÜNKÜ MAÇA ODAKLANMALIYIZ
Floransa'da havanın çok sıcak olduğunu söyleyen Jimmy Durmaz, "Bugün çok sıcaktı. Böyle bir havada oynamak çok zor. İyi bir performans sergileyemedik, maçı kaybettik. Ama şimdi cuma günkü maça odaklanmalıyız. Bu gece döneceğiz ve cuma günkü maça odaklanacağız" dedi.
"ÇOK ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"
Tüm kulvarda mücadele edeceklerini söyleyen Jimmy, "Çok çalışmaya devam edeceğiz. Milli araya kadar 3 maçımız var. Cuma günü kazanacağız ve galibiyet serisi yapacağız. Süper Kupa'yı kazanarak iyi başladık. Umarım maçları kazanmaya ligde devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
"HEPİMİZ BİR OLACAĞIZ"
Deneyimli oyuncu son olarak Galatasaray'daki ortama yönelik gelen soruya, "Harika bir aile, herkes harika burada. Büyük bir aileyiz, aile olarak çalışmaya devam edeceğiz. Bu sezon birçok maçımız var. Buna herkes dahil. Hepimiz bir olacağız. Problem yok" yanıtını verdi.
- 12.08.2019
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Diagne soru işareti
Toplam 1
Yorum
ÇIK OYNA KAL GS DA ÇIK OYNA KABUL ETTİR KENDİNİ KAL GS DA. SAĞA SOLA LAF YETİŞTİRME. SEN GENÇ VE GOLCÜ BİR FUTBOLCUSUN. GÖREVİNİ YAPARSAN ALKIŞ ALACAKSIN.
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Fiorentina 4-1 Galatasaray | MAÇ SONUCU (ÖZET)
Toplam 1
Yorum
galatasaraylı Allahını seversen terim göbege ömeri koy SeLçUk u koyma yalvarıyoruz yeter artık geri vites selçuku takımda değil ama alaçaksan yanına al
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Berke’den süper start
Toplam 1
Yorum
acilar icinde fbli Seni ismini bile vermekten aci cektigim takimdan yollayanlar utansinlar gittin kal orlarda ve adam ol donsen yine seni yedek klubesinde
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