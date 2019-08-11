Emre Mor: Daha iyi oynamalıydık - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
11 Ağustos 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri Emre Mor: Daha iyi oynamalıydık

: Daha iyi oynamalıydık

Emre Mor: Daha iyi oynamalıydık

'ın yeni transferlerinden , sarı kırmızılı takımın 'ya 4-1 mağlup olduğu hazırlık maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Çok zorlu bir maçı geride bıraktıklarını dile getiren , "Herkesin bildiği gibi çok sıcak. Fakat evet güzel bir maç çıkarttım. Tabii ki daha iyi oynamalıydık. Biz bugün gösterdiğimizden daha iyi bir takımız. Fakat hava çok sıcaktı. Zemin çok zorluydu" dedi.

JIMMY DURMAZ: CUMA GÜNKÜ MAÇA ODAKLANMALIYIZ

Floransa'da havanın çok sıcak olduğunu söyleyen Jimmy Durmaz, "Bugün çok sıcaktı. Böyle bir havada oynamak çok zor. İyi bir performans sergileyemedik, maçı kaybettik. Ama şimdi cuma günkü maça odaklanmalıyız. Bu gece döneceğiz ve cuma günkü maça odaklanacağız" dedi.

"ÇOK ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Tüm kulvarda mücadele edeceklerini söyleyen Jimmy, "Çok çalışmaya devam edeceğiz. Milli araya kadar 3 maçımız var. Cuma günü kazanacağız ve galibiyet serisi yapacağız. Süper Kupa'yı kazanarak iyi başladık. Umarım maçları kazanmaya ligde devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"HEPİMİZ BİR OLACAĞIZ"

Deneyimli oyuncu son olarak 'daki ortama yönelik gelen soruya, "Harika bir aile, herkes harika burada. Büyük bir aileyiz, aile olarak çalışmaya devam edeceğiz. Bu sezon birçok maçımız var. Buna herkes dahil. Hepimiz bir olacağız. Problem yok" yanıtını verdi.

  1. 12.08.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Emre Mor: Daha iyi oynamalıydık haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN