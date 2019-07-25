Josef de Souza'nın İstanbul'a gelme nedeni belli oldu - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
25 Temmuz 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri Josef de Souza'nın İstanbul'a gelme nedeni belli oldu

'nın 'a gelme nedeni belli oldu

Josef de Souza'nın İstanbul'a gelme nedeni belli oldu

Adı son dönemlerde ile transfer söylentilerine karışan eski Fenerbahçeli 'dan flaş bir paylaşım geldi. Brezilyalı futbolcu 'a geldiğini gösteren uçak biletinin fotoğrafını sosyal medya hesabı üzerinden yayınladı. Oyuncunun kulübü Al Ahli ise takımın İstanbul üzerinden Cidde'ye döneceğini açıkladı.

'ın transfer listesinde bulunduğu belirtilen dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Sosyal medya hesabından uçak biletinin fotoğrafını yayınlayan Brezilyalı oyuncunun Viyana'dan 'a geleceği görüldü.

Al Ahli Kulübü ise yaptığı paylaşımda takımın Avusturya kampı sonrası Türkiye üzerinden Cidde'ye döneceğini açıkladı.

2018 yılının ağustos ayında Fenerbahçe'den Suudi Arabistan'a transfer olan Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza'nın son günlerde Galatasaray'a transfer olacağı konuşuluyordu. Tecrübeli futbolcunun İstanbul'a geleceğini gösteren bu paylaşımı sonrası sarı-lacivertli taraftarlar, oyuncuyu yorum yağmuruna tuttu.

  1. 25.07.2019
  2. Güncelleme: 25.07.2019 09:39
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Josef de Souza'nın İstanbul'a gelme nedeni belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN