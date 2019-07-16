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16 Temmuz 2019, Salı
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sonrası imzaya gelecek

Afcon sonrası imzaya gelecek

’da başarılı bir performans sergileyen ’dan olumlu haberler gelmeye devam ediyor

'da başarılı bir performans sergileyen 'dan olumlu haberler gelmeye devam ediyor. Geçen sezonun yıldızı için Everton'la prensip anlaşmasına varan Galatasaray yönetimi, Onyekuru'nun maaşına da ciddi bir zam yapmayı planlıyor. dönüşünde Nijeryalı futbolcunun, Galatasaray'la kiralık sözleşmesi imzalayacağı belirtiliyor.
  1. 16.7.2019
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