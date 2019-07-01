Galatasaray'da 4 basketbolcu takımda kaldı

Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı'nda dört oyuncunun sözleşmesindeki opsiyon hakları kullanıldı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Geçtiğimiz sezon Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonu dördüncü sırada tamamladıktan sonra play-off yarı finaline yükselen kadrosunu korumak adına çalışmalarını sürdüren takımımızda Hırvat oyuncumuz Marko Arapovic ve yerli oyuncularımız Can Korkmaz, Caner Erdeniz ve Ayberk Olmaz'ın sözleşmelerindeki opsiyon hakları kullanıldı ve gelecek sezon öncesi oyuncularımız takımda kaldı. Yerli oyuncularımızdan Ege Arar ve Emir Gökalp'in sözleşmeleri ise kulübümüzle devam etmekte. Kulübümüzle sözleşmesi sona eren Erol Can Çinko ise takımımızdan ayrıldı."

Galatasaray Doğa Sigorta'da yerli ve yabancı transfer çalışmalarının devam ettiği bilgisi de paylaşıldı.



