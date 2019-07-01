Galatasaray yıldız ismin menajerini İstanbul'a çağırdı!

Gelecek sezon üç kulvarda mücadele edecek olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, geniş bir kadro kurmanın peşinde. Sarı-kırmızılılar Babel, Ozornwafor ve Adem Büyük ile sözleşme imzalarken, Şener, Yusuf Erdoğan ve Jimmy Durmaz transferlerinin de kısa sürede açıklanmasını bekliyor. Golcü transferi yapmasına da kesin gözüyle bakılan Aslan bir yandan da yabancı sınırını düşünüyor. Sarı-Kırmızılılar bu doğrultuda yıldız ismin menajerini İstanbul'a çağırdı.

1 Temmuz 2019 Pazartesi 11:37 BU GALERİYİ PAYLAŞ





