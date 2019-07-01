Galatasaray yıldız ismin menajerini İstanbul'a çağırdı!
Gelecek sezon üç kulvarda mücadele edecek olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, geniş bir kadro kurmanın peşinde. Sarı-kırmızılılar Babel, Ozornwafor ve Adem Büyük ile sözleşme imzalarken, Şener, Yusuf Erdoğan ve Jimmy Durmaz transferlerinin de kısa sürede açıklanmasını bekliyor. Golcü transferi yapmasına da kesin gözüyle bakılan Aslan bir yandan da yabancı sınırını düşünüyor. Sarı-Kırmızılılar bu doğrultuda yıldız ismin menajerini İstanbul'a çağırdı.
1 Temmuz 2019 Pazartesi 11:37
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Spor Toto Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Galatasaray transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.
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Birçok mevki için oyuncu arayışlarını sürdüren Galatasaray, Fatih Terim'in raporlarına göre girişimlerini sürdürüyor.
Önümüzdeki sezon 3 kulvarda mücadele edecek olan sarı-kırmızılılar transferde gaza bastı.
Transferde hata yapmak istemeyen sarı-kırmızılılar, alınacak oyuncuları en ince detayına kadar araştırıp kadrosuna katıyor.
Üç kulvarda da başarılı sonuçlar elde etmek isteyen Cimbom, Süper Lig şampiyonluğunu bu sene de kimseye kaptırmayarak üst üste 3. kez şampiyonluk kupasını müzesine götürme gayretinde.