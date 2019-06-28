Galatasaray Babel'i resmen açıkladı! İşte alacağı ücret...

Profesyonel futbolcu Ryan Guno Babel ile 2019-2020 sezonundan başlamak üzere 3 sezon için anlaşmaya varılmıştır.

Buna göre her bir futbol sezonu için futbolcuya net 2.500.000 euro sezonundan başlamak üzere 3 sezon için anlaşmaya varılmıştır.

Ayrıca şirketimiz bu dönem içerisinde futbolcuya imza parası olarak net 2.000.000 Euro ödeyecektir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.