Galatasaray Babel'i resmen açıkladı! İşte alacağı ücret...
Galatasaray transferde bombayı patlattı. Transfer çalışmalarına son sürat devam eden sarı-kırmızılılar uzun süredir gündemde olan Hollandalı futbolcu Ryan Babel ile 3 yıllık anlaşma sağladığını Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi. Galatasaray son dakika transfer haberleri...
Sarı-kırmızılıların KAP'a yaptığı açıklamada;
Profesyonel futbolcu Ryan Guno Babel ile 2019-2020 sezonundan başlamak üzere 3 sezon için anlaşmaya varılmıştır.
Buna göre her bir futbol sezonu için futbolcuya net 2.500.000 euro sezonundan başlamak üzere 3 sezon için anlaşmaya varılmıştır.
Ayrıca şirketimiz bu dönem içerisinde futbolcuya imza parası olarak net 2.000.000 Euro ödeyecektir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
- 28.06.2019
- Güncelleme: 28.06.2019 20:53
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Kagawa beklemede
Toplam 1
Yorum
eray kagawa bizde kalmalı avrupa için geniş kadro şart yedek kulübesi bile deneyimli genç yetenekli yıldızlarla dolu olmalı
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Ryan Babel imzaya geldi!
Toplam 1
Yorum
BEŞİKTAŞ sezon başında beri isteksiz tavırları zaten bunu gösteriyordu.. sorun yok parayı seven futbolcuları bizim taraftar çok sever ilk maçta....
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Banega verir Abou’atar’
Toplam 1
Yorum
west gel be aslanım
Galatasaray Babel'i resmen açıkladı! İşte alacağı ücret... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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