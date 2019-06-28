Galatasaray Babel'i resmen açıkladı! İşte alacağı ücret... - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
28 Haziran 2019, Cuma
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Babel'i resmen açıkladı! İşte alacağı ücret...

Galatasaray Babel'i resmen açıkladı! İşte alacağı ücret...

transferde bombayı patlattı. çalışmalarına son sürat devam eden sarı-kırmızılılar uzun süredir gündemde olan Hollandalı futbolcu ile 3 yıllık anlaşma sağladığını 'na bildirdi. Galatasaray son dakika transfer haberleri...

, Hollandalı futbolcu 'i kadrosuna kattı. Hollandalı futbolcu ile bir süredir ilgilenen sarı-kırmızılılar, Babel ile 3 yıllık anlaşmaya vardığını 'na bildirdi.
Galatasaray Ryan Babel transferini bu video ile duyurdu | Video haber



Sarı-kırmızılıların KAP'a yaptığı açıklamada;

Profesyonel futbolcu Ryan Guno Babel ile 2019-2020 sezonundan başlamak üzere 3 sezon için anlaşmaya varılmıştır.
Buna göre her bir futbol sezonu için futbolcuya net 2.500.000 euro sezonundan başlamak üzere 3 sezon için anlaşmaya varılmıştır.

Ayrıca şirketimiz bu dönem içerisinde futbolcuya imza parası olarak net 2.000.000 Euro ödeyecektir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

  1. 28.06.2019
  2. Güncelleme: 28.06.2019 20:53
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