Galatasaray'dan tam 6 transfer!

Geride bıraktığımız iki sezonun şampiyonu Galatasaray, gözünü gelecek sezona çevirdi. Sarı-Kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim Şampiyonlar Ligi'ni de düşünerek alternatifli bir kadro kurmak istiyor. FFP nedeniyle yapacağı transferlerde dikkatli olmak isteyen Galatasaray, yalnızca 100 bin Euro'ya tam 6 transferi bitirdi. İşte o isimler...

28 Haziran 2019 Cuma 15:35 Güncelleme: 28.06.2019 15:35 BU GALERİYİ PAYLAŞ





