Galatasaray'dan tam 6 transfer!

Geride bıraktığımız iki sezonun şampiyonu Galatasaray, gözünü gelecek sezona çevirdi. Sarı-Kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim Şampiyonlar Ligi'ni de düşünerek alternatifli bir kadro kurmak istiyor. FFP nedeniyle yapacağı transferlerde dikkatli olmak isteyen Galatasaray, yalnızca 100 bin Euro'ya tam 6 transferi bitirdi. İşte o isimler...
28 Haziran 2019 Cuma 15:35
Güncelleme: 28.06.2019 15:35
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Sezonu çifte kupayla tamamlayan Galatasaray'da gözler yaz transfer dönemine çevrildi.
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Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan sarı-kırmızılılar, Avrupa arenasında başarı elde etmek için elindeki tüm imkanları zorluyor.
Galatasaray yönetimi, Finansal-Fair Play kısıtlaması nedeniyle ayağını yorganına göre uzatıyor.
Sarı-kırmızılılar, her konuda anlaşma sağladığı oyuncuların transferini toplu şekilde duyurmaya hazırlanıyor.
Milliyet'te yer alan habere göre Cim-Bom'un bu transferlerinde ortak nokta ise düşük maliyetler...