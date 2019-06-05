Hakan Çalhanoğlu resmen açıkladı! Galatasaray...

Sezonu Süper Lig ve Türkiye Kupası'nı kazanarak kapatan Galatasaray'da gözler transferin gözdesi Hakan Çalhanoğlu'na çevrilmişti. Milan'daki performansı ile eleştiri oklarının hedefi olan milli futbolcu transferi ile ilgili bomba bir açıklama yaptı.

TRT Spor'un haberine göre Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Hakan Çalhanoğlu, 1 yıl daha Milan'da forma giyeceğini açıkladı.

Hakan, Milan'dan ayrılacak mısın sorusuna, "Gelecek sezon da Milan'da kalacağım." ifadelerini kullandı.

İtalyan ekibiyle 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan Hakan bu sezon Milan ile çıktığı 46 maçta 4 gol, 13 asist kaydetti.