Hakan Çalhanoğlu resmen açıkladı! Galatasaray...
05 Haziran 2019, Çarşamba
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Hakan Çalhanoğlu resmen açıkladı! Galatasaray...

Spor Toto 'de sezonu çifte kupa ile kapatan 'da çalışmaları son sürat devam ediyor. Galatasaray taraftarları 'nun son durumunu merak ediyordu. Sarı-kırmızılıların transfer listesinin en tepedeki ismi Hakan Çalhanoğlu'ndan flaş bir transfer açıklaması geldi.

Sezonu ve Türkiye Kupası'nı kazanarak kapatan 'da gözler transferin gözdesi 'na çevrilmişti. Milan'daki performansı ile eleştiri oklarının hedefi olan milli futbolcu transferi ile ilgili bomba bir açıklama yaptı.

Spor'un haberine göre Galatasaray'ın listesinde yer alan Hakan Çalhanoğlu, 1 yıl daha Milan'da forma giyeceğini açıkladı.

Hakan, Milan'dan ayrılacak mısın sorusuna, "Gelecek sezon da Milan'da kalacağım." ifadelerini kullandı.

İtalyan ekibiyle 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan Hakan bu sezon Milan ile çıktığı 46 maçta 4 gol, 13 asist kaydetti.

  1. 05.06.2019
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