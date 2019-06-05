Hakan Çalhanoğlu resmen açıkladı! Galatasaray...
Spor Toto Süper Lig'de sezonu çifte kupa ile kapatan Galatasaray'da transfer çalışmaları son sürat devam ediyor. Galatasaray taraftarları Hakan Çalhanoğlu'nun son durumunu merak ediyordu. Sarı-kırmızılıların transfer listesinin en tepedeki ismi Hakan Çalhanoğlu'ndan flaş bir transfer açıklaması geldi.
Sezonu Süper Lig ve Türkiye Kupası'nı kazanarak kapatan Galatasaray'da gözler transferin gözdesi Hakan Çalhanoğlu'na çevrilmişti. Milan'daki performansı ile eleştiri oklarının hedefi olan milli futbolcu transferi ile ilgili bomba bir açıklama yaptı.
TRT Spor'un haberine göre Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Hakan Çalhanoğlu, 1 yıl daha Milan'da forma giyeceğini açıkladı.
Hakan, Milan'dan ayrılacak mısın sorusuna, "Gelecek sezon da Milan'da kalacağım." ifadelerini kullandı.
İtalyan ekibiyle 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan Hakan bu sezon Milan ile çıktığı 46 maçta 4 gol, 13 asist kaydetti.
- 05.06.2019
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Kerimoğlu sesleri
Toplam 1
Yorum
Hatyli Kerimoğlu iyidr hayrlisi Hatay kaldığı yerden devam
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Pektemek, 13 milyon euro demek!
Toplam 1
Yorum
md mustafa nın bjk de oynayamayacağını yönetimde biliyordu .bence ona verilen para başkaları tarafından bölüşüldü
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Muric Galatasaray'da!
Toplam 2
Yorum
abdullah yıldırım iste bu cımbom ıstedığini alır hayırlı olsun
Hakan Çalhanoğlu resmen açıkladı! Galatasaray... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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