Yak gel Ribery

12 yıllık Bayern Münih kariyerini sezon sonu noktalandıracak olan Franck Ribery, Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası zaferini kutladı. Maçtan 1 gün sonra Twitter'den eski takımını kutlayan Ribery, "Tebrikler Galatasaray. Dün gece için aferin" dedi. 36 yaşındaki futbolcuya mesajının ardından sarı-kırmızılı taraftarlar çağrı yağdı. "Yak gel bildiğin ne varsa" ve "Gel aslan gel" mesajları paylaşıldı. 2005'in ocak ayında sarı- kırmızılılara Metz'ten gelen Fransız yıldız, 17 maçta 1 gol, 6 asistle oynadı. Sezon sonu Marsilya'ya bedelsiz giden Ribery, 2 yıl sonra Bayern'e 30 milyon euro'ya satıldı. Alman ekibinde kaldırmadık kupa bırakmayan Ribery, bu sezon 36 maçta 6 gol, 4 asistle oynadı.