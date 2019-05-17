Yak gel Ribery – Fotomaç – 17 Mayıs 2019
17 Mayıs 2019, Cuma
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Yak gel Ribery

Yak gel Ribery

Bayern ile yollarını ayıracak olan Ribery, ’nı kazanan Cimbom’u kutladı. Taraftarları heyecan bastı; “Yak gel bildiğin ne varsa” denildi.

12 yıllık kariyerini sezon sonu noktalandıracak olan , 'ın Ziraat zaferini kutladı. Maçtan 1 gün sonra Twitter'den eski takımını kutlayan Ribery, "Tebrikler Galatasaray. Dün gece için aferin" dedi. 36 yaşındaki futbolcuya mesajının ardından sarı-kırmızılı taraftarlar çağrı yağdı. "Yak gel bildiğin ne varsa" ve "Gel aslan gel" mesajları paylaşıldı. 2005'in ocak ayında sarı- kırmızılılara Metz'ten gelen Fransız yıldız, 17 maçta 1 gol, 6 asistle oynadı. Sezon sonu Marsilya'ya bedelsiz giden Ribery, 2 yıl sonra Bayern'e 30 milyon euro'ya satıldı. Alman ekibinde kaldırmadık kupa bırakmayan Ribery, bu sezon 36 maçta 6 gol, 4 asistle oynadı.

  1. 17.5.2019
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