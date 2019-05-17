Yak gel Ribery
Bayern ile yollarını ayıracak olan Ribery, Türkiye Kupası’nı kazanan Cimbom’u kutladı. Taraftarları heyecan bastı; “Yak gel bildiğin ne varsa” denildi.
12 yıllık Bayern Münih kariyerini sezon sonu noktalandıracak olan Franck Ribery, Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası zaferini kutladı. Maçtan 1 gün sonra Twitter'den eski takımını kutlayan Ribery, "Tebrikler Galatasaray. Dün gece için aferin" dedi. 36 yaşındaki futbolcuya mesajının ardından sarı-kırmızılı taraftarlar çağrı yağdı. "Yak gel bildiğin ne varsa" ve "Gel aslan gel" mesajları paylaşıldı. 2005'in ocak ayında sarı- kırmızılılara Metz'ten gelen Fransız yıldız, 17 maçta 1 gol, 6 asistle oynadı. Sezon sonu Marsilya'ya bedelsiz giden Ribery, 2 yıl sonra Bayern'e 30 milyon euro'ya satıldı. Alman ekibinde kaldırmadık kupa bırakmayan Ribery, bu sezon 36 maçta 6 gol, 4 asistle oynadı.
- 17.5.2019
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Toplam 1
Yorum
Bay Mert Konuşsana ı love Haci
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‘Çok ağladınız’
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Yorum
YAZIK. HEMDE SEMPATİ DUYDUĞUMUZ AKHİSAR BUNLAR SAHAYA FUTBOL İÇİN DEĞİL TEKME TOKAT ATMAK İÇİN ÇIKMIŞLAR VEDE ŞARTLANDIRILMIŞLAR
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Yak gel Ribery
Toplam 3
Yorum
GELMESİN BU ADAM GS YIN KAPISINDAN İÇERİ GİRMEMELİDİR. ALLEMİ CİHAN OLSA. BU KAÇAK GÜVENSİZ ADAM
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