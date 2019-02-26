Galatasaray kafilesi Hatay'a geldi
26 Şubat 2019, Salı
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kafilesi Hatay'a geldi

Galatasaray kafilesi Hatay'a geldi

çeyrek final rövanş maçında yarın Spor Toto 1. Lig temsilcisi Hatayspor ile karşılaşacak sarı-kırmızılı ekip, Hatay Havalimanı'nda taraftarlar tarafından coşkuyla karşılandı.

kafilesi, çeyrek final rövanş maçı için Hatay'a geldi.

Meşale yakarak sarı-kırmızılı takım lehine tezahüratlarda bulunan taraftarlar, Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, teknik direktör ve futbolculara yoğun ilgi gösterdi.

Kafile, alkışlar eşliğinde otobüse binerek konaklayacağı otele geçti.

Antakya Atatürk Stadı'nda yarın saat 14.00'te oynanacak karşılaşmayı, hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

  1. 26.02.2019
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