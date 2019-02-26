Galatasaray kafilesi Hatay'a geldi
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında yarın Spor Toto 1. Lig temsilcisi Hatayspor ile karşılaşacak sarı-kırmızılı ekip, Hatay Havalimanı'nda taraftarlar tarafından coşkuyla karşılandı.
Galatasaray kafilesi, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçı için Hatay'a geldi.
Meşale yakarak sarı-kırmızılı takım lehine tezahüratlarda bulunan taraftarlar, Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, teknik direktör Fatih Terim ve futbolculara yoğun ilgi gösterdi.
Kafile, alkışlar eşliğinde otobüse binerek konaklayacağı otele geçti.
Antakya Atatürk Stadı'nda yarın saat 14.00'te oynanacak karşılaşmayı, hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.
- 26.02.2019
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Galatasaray'ın Erzurumspor talebi kabul edildi
Toplam 1
Yorum
Murat25 17.30 da hava daha soğuk olur. Öğlen saatinde oynanması lazım.
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Burak Yılmaz: "Bize hiç yakışmadı"
Toplam 1
Yorum
TERS KÖŞE VOLKAN SEVGİLİ ASLAN KRAL BURAK. O NE BİÇİM PENALTI ATIŞ. VOLKANI TERS KÖŞE YAPTIN. ADAM ADETA TOPSUZ TARAFTAN AVUTA ÇIKACAKTI KENDİSİ
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Fenerbahçe Kulübünden Beşiktaş'a yönetimine teşekkür
Toplam 1
Yorum
Enda Olay bu abi 3-3 lük maç herkes keyif almış bırakın üzülmeyi tamam puan kaybı var iki taraf içinde ama keyifli maç idi
Galatasaray kafilesi Hatay'a geldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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