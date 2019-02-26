Fatih Terim'den dev rotasyon! İşte Galatasaray'ın Hatayspor maçı 11'i - Fotomaç
26 Şubat 2019, Salı
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Haberler Galeri Fatih Terim'den dev rotasyon! İşte Galatasaray'ın Hatayspor maçı 11'i

Fatih Terim'den dev rotasyon! İşte Galatasaray'ın Hatayspor maçı 11'i

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda da finale doğru emin adımlarla ilerliyor. Sarı-Kırmızılılar ilk maçta 2-0 mağlup ettiği Hatayspor'u çeyrek final rövanş maçında konuk edecek. Fatih Terim karşılaşma öncesi 11'ini büyük ölçüde belirledi.
26 Şubat 2019 Salı 16:32 Güncelleme: 26.02.2019 16:51
Fatih Terim'den dev rotasyon! İşte Galatasaray'ın Hatayspor maçı 11'i

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final için sahne alıyor.

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Fatih Terim'den dev rotasyon! İşte Galatasaray'ın Hatayspor maçı 11'i

Sarı-Kırmızılılar ilk maçta 2-0 mağlup ettiği Hatayspor'u çeyrek final rövanş maçında konuk edecek.

Fatih Terim'den dev rotasyon! İşte Galatasaray'ın Hatayspor maçı 11'i

Fatih Terim, ilk maçtaki skorun da avantajıyla kadroda rotasyona gidecek.

Fatih Terim'den dev rotasyon! İşte Galatasaray'ın Hatayspor maçı 11'i

Akhisarspor maçında baldırından sakatlanan Luyindama bu maçta riske edilmeyecek.

Fatih Terim'den dev rotasyon! İşte Galatasaray'ın Hatayspor maçı 11'i

İşte Galatasaray'ın muhtemel Hatayspor 11'i;

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