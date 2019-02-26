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Fatih Terim'den dev rotasyon! İşte Galatasaray'ın Hatayspor maçı 11'i
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda da finale doğru emin adımlarla ilerliyor. Sarı-Kırmızılılar ilk maçta 2-0 mağlup ettiği Hatayspor'u çeyrek final rövanş maçında konuk edecek. Fatih Terim karşılaşma öncesi 11'ini büyük ölçüde belirledi.
26 Şubat 2019 Salı 16:32
Güncelleme: 26.02.2019 16:51
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Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final için sahne alıyor.
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Sarı-Kırmızılılar ilk maçta 2-0 mağlup ettiği Hatayspor'u çeyrek final rövanş maçında konuk edecek.
Fatih Terim, ilk maçtaki skorun da avantajıyla kadroda rotasyona gidecek.
Akhisarspor maçında baldırından sakatlanan Luyindama bu maçta riske edilmeyecek.