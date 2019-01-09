Emre Taşdemir kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi pozisyonda oynuyor?

Bursaspor ile olan sözleşmesi feshedilen ve serbest oyuncu durumunda olan Emre Taşdemir'i Antalya kampına getirme kararı alan sarı-kırmızılı yönetim, Emre Taşdemir ile transfer görüşmelerine başlandığını da açıkladı. Birçok taraftar Emre Taşdemir ismini ilk duydu ve Emre Taşdemir'in kim olduğunu merak ediyor. Peki Emre Taldemir kimdir? İşte yanıtı...

EMRE TAŞDEMİR KİMDİR?

8 Ağustos 1995 Ankara doğumlu olan Emre Taşdemir sol bek ve zaman zaman sol açık pozisyonlarında görev yapabiliyor. 1,76 boyundaki 23 yaşındaki oyuncu, futbola 2007 yılında Turanspor'da başladı ve 2009 yılında Osmanlıspor'a, 1 yıl sonra da Ankaragücü'ne transfer oldu. 2013 yılında Ankaragücü'ndeyken profesyonel sözleşmeye imza atan Emre Taşdemir 1 yıl sonra sözleşmesini fesh ederek Bursaspor'a gitti.

2014-2015 yılında Bursaspor ile 25 maça çıkan Emre Taşdemir bir sezon sonra 28 maçta forma giyerek A Milli Takım'a kadar yükseldi.

KARİYERİ



29 Ocak 2013 tarihinde MKE Ankaragücü ile 2,5 yıllık profesyonel sözleşmeye imza atmıştır. İlk profesyonel maçı,3 Mart 2013 tarihinde 0-0 biten Bucaspor-Ankaragücü maçıdır. 2012-2013 sezonunda 6 tane lig maçına çıkmıştır. 2013-2014 sezonunun ilk yarısında ligde 4, Türkiye Kupasında 1 gol atmıştır. 8 Haziran 2015 tarihinde oynanan Bulgaristan maçında ilk kez millî takım formasını giymiştir.



ANKARAGÜCÜ



2013-2014

2013-2014 Sezonunda MKE Ankaragücü takımında, 2. Lig Kırmızı 24 maç, Türkiye Kupası 1 maç toplam 25 maçta 7 gol attı.Sezon sonunda 700 Bin € bonservis bedeliyle Süper Lig ekiplerinden Bursaspor takımına transfer oldu.



BURSASPOR



2014-2015

Spor Toto Süper Lig Süleyman Seba Sezonu'nda, Şenol Güneş Bursaspor takımı teknik direktörü oldu.Emre Taşdemir 700 Bin € bonservis bedeliyle Bursaspor takımına transfer oldu. Emre Taşdemir bu dönemde gelişim gösterdi. A millî takıma seçildi. Aziz Behich ile sol bek mevkinde forma rekabetine girdi.Sezonun en çok gol atan takımı, en iyi futbol oynayan takımı olarak ödül de aldılar. Emre Taşdemir sezonu 25 maçta (4 asist) performans ile tamamladı. Türkiye Kupası'nda finale yükseldiler. Finalde Galatasaray kupayı alan takım oldu. Süper Kupa finalinde de yine rakipleri Galatasaray oldu. Kupayı maçı Yasin Öztekin'in golüyle 1-0 kazanan Galatasaray kaldırdı.



2015-2016

Spor Toto Süper Lig Hasan Doğan Sezonu'nda, teknik direktör Şenol Güneş, Beşiktaş'a transfer oldu. Bursaspor'un yeni teknik direktörü Ertuğrul Sağlam oldu. Devre arasında bir hoca değişikliği daha yaşandı. Ertuğrul Sağlam görevi bıraktı. Galatasaray'dan ayrılan Hamza Hamzaoğlu yeni teknik direktör oldu. Sezonda sakatlıklar peşini bırakmadı. Süper Lig, Süper Kupa ve Türkiye Kupası olmak üzere toplam 28 maçta (1 gol 4 asist) yaptı.