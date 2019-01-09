Emre Akbaba'dan 'Fenerbahçe' pişmanlığı!
09 Ocak 2019, Çarşamba
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'dan 'Fenerbahçe' pişmanlığı!

Emre Akbaba'dan 'Fenerbahçe' pişmanlığı!

, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu; "“Sakatlığımdan taraftarın sevgisine karşılık veremedim. Onlara kupa sevinçleri yaşatmak istiyorum. Fenerbahçe maçında atmosfer inanılmazdı. Sahada olmak isterdim. Neler yapabilirdim bilmiyorum. Taraftarlara mesajım şu olacak; en hızlı ve iyi şekilde sahalara döneceğim. Çok çalışıyorum."

Sezonun ikinci haftasında Galatasaray forması giymeye başlayan , sakatlığı nedeniyle uzun süre takımdan ayrı kaldı. 7. haftadaki Başakşehir maçında ayak parmağı kırılan 26 yaşındaki Emre, A Spor'a açıklamalar yaptı. Sakatlığıyla ilgili sözlerine başlayan genç futbolcu, "Antrenmanlarda çalışmalarımı arttırıyorum. Umarım en kısa zamanda sahada koşmaya başlarım, onu umuyorum. Sakatlığım beni tabii ki üzdü" diye konuştu.

GALATASARAY DUALARIMDA VARDI

Emre, sözlerine şöyle devam etti: "Taraftarın sevgisine karşılık veremedim. Çalışmalarımı, taraftarın sevgisinin karşılığını ödemek için sürdürüyorum. Onlarla kupa sevinçleri yaşamak istiyorum. Doktorumuz Yener İnce'ye baskı yapıyorum. En kısa zamanda dönmeyi hedefliyorum. Galatasaray'da oynamak için çok dua ettim. Transfer döneminde de söyledim, gönlümde hep Galatasaray vardı. Çocukluk hayalimdi, dualarımda vardı."

BÜYÜK KATKI VERECEĞİM

"Fenerbahçe maçında atmosfer inanılmazdı. Sahada olsaydım, neler yapabilirdim bilmiyorum. Şampiyonlar Ligi'nde yalnızca bir maçta oynayabildim. İlk maçtan sonra bir daha oynayamadım. Bu yüzden de çok üzgünüm. Taraftarlara mesajım şu olacak; en hızlı ve iyi şekilde sahalara dönmek istiyorum. Bilsinler ki, çok çalışıyorum. İkinci devre takıma büyük katkı vermek istiyorum."

ATTIĞIM GOLÜN TADINI ÇIKARAMADIM'

Sarı-kırmızılı formayla ilk golünü Alanyaspor'a atan Emre Akbaba, o karşılaşma için de şunları söyledi: "İlk golümü eski takımıma attığım için sevinemedim, tadını çıkaramadım. Gerçekten inanılmaz duygulardı. Fatih hocanın da desteğiyle daha iyi bir kariyer yapmak istiyorum."

BARTALI'YE EMANET

Emre Akbaba, yeni kondisyoner Bartali gözetiminde sıkı bir çalışmaya girdi. Teknik direktör Fatih Terim, Emre'yi İtalyan kondisyonere emanet etti.
  1. 9.1.2019
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