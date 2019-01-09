Emre Akbaba'dan 'Fenerbahçe' pişmanlığı!
Emre Akbaba, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu; "“Sakatlığımdan taraftarın sevgisine karşılık veremedim. Onlara kupa sevinçleri yaşatmak istiyorum. Fenerbahçe maçında atmosfer inanılmazdı. Sahada olmak isterdim. Neler yapabilirdim bilmiyorum. Taraftarlara mesajım şu olacak; en hızlı ve iyi şekilde sahalara döneceğim. Çok çalışıyorum."
GALATASARAY DUALARIMDA VARDI
Emre, sözlerine şöyle devam etti: "Taraftarın sevgisine karşılık veremedim. Çalışmalarımı, taraftarın sevgisinin karşılığını ödemek için sürdürüyorum. Onlarla kupa sevinçleri yaşamak istiyorum. Doktorumuz Yener İnce'ye baskı yapıyorum. En kısa zamanda dönmeyi hedefliyorum. Galatasaray'da oynamak için çok dua ettim. Transfer döneminde de söyledim, gönlümde hep Galatasaray vardı. Çocukluk hayalimdi, dualarımda vardı."
BÜYÜK KATKI VERECEĞİM
"Fenerbahçe maçında atmosfer inanılmazdı. Sahada olsaydım, neler yapabilirdim bilmiyorum. Şampiyonlar Ligi'nde yalnızca bir maçta oynayabildim. İlk maçtan sonra bir daha oynayamadım. Bu yüzden de çok üzgünüm. Taraftarlara mesajım şu olacak; en hızlı ve iyi şekilde sahalara dönmek istiyorum. Bilsinler ki, çok çalışıyorum. İkinci devre takıma büyük katkı vermek istiyorum."
ATTIĞIM GOLÜN TADINI ÇIKARAMADIM'
Sarı-kırmızılı formayla ilk golünü Alanyaspor'a atan Emre Akbaba, o karşılaşma için de şunları söyledi: "İlk golümü eski takımıma attığım için sevinemedim, tadını çıkaramadım. Gerçekten inanılmaz duygulardı. Fatih hocanın da desteğiyle daha iyi bir kariyer yapmak istiyorum."
BARTALI'YE EMANET
Emre Akbaba, yeni kondisyoner Bartali gözetiminde sıkı bir çalışmaya girdi. Teknik direktör Fatih Terim, Emre'yi İtalyan kondisyonere emanet etti.
- 9.1.2019
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"Futbolu bıraktım"
Toplam 3
Yorum
mucahit yetemen 42 yıllık Trabzonspor Taraftarlığım, sana yapılan HAKSIZLIKLA, benim içinde son bulmuştur !
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‘Gözümü Fenerbahçeli açtım’
Toplam 1
Yorum
hakan inşallah hata yaptığında tribünler sana sahip çıkar gerçek fb li futbolcu lazım bize ruhunu veren sen de öylesin yolun açık olsun.
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"Futbolu bıraktım"
Toplam 3
Yorum
ercisli seni severdim sana ayıp ettiler ama bir futbolcu unutmamalıki trübüne şov yapmak yetmiyor bir takımda uzun süre kalmak için
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