Ryan Donk'tan ilginç açıklama!
Galatasaraylı futbolcu Ryan Donk, ilginç bir açıklamanın altına imza attı.
FATİH TERIM ÇOK ZEKI
Fatih Terim'in kendisi ve takım için önemli bir isim olduğunu da vurgulayan Donk, "Onun gelmesi ile beraber her şey değişti. Çok zeki ve ne zaman neyi konuşacağını bilen bir hoca" diye konuştu.
İLK MAÇ ESKİŞEHİR'LE
Antalya'da devre arası kamp çalışmalarını sürdüren Galatasaray, bugün Eskişehirspor ile hazırlık maçı yapacak. Kamp yapılan otelin sahasında oynanacak maç 15.00'te başlayacak.
CEP'TE FARK YARATTI
Turkcell'in taraftar uygulaması GollerCepte'de ilk yarının "En"leri belli oldu. Uygulama üzerinden en çok takip edilen takım Galatasaray'dı. Sarı-kırmızılıların golleri ve maç özetleri toplamda 4 milyon 221 bin kez izlendi. Ryan Donk'un Antalya'ya attığı galibiyet sayısı ise en çok izlenen gol oldu.
- 8.1.2019
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Boutaib’in yerine Larin
Toplam 1
Yorum
cio sa cok güzel olmuş baba
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Yeniden Savic!
Toplam 2
Yorum
arif onazi çok iyiydi yer zor dolar, takımı etkiler, hem defansif hem ofansif futbolcu..
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Galatasaray'da komando idmanı
Toplam 1
Yorum
GSGS ALAN VE MANGALA YI KESİN ALIN. YEDEK FORVET VE STOPERİ ADARETEN ALIN FARKETMEZ.
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