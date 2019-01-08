Ryan Donk'tan ilginç açıklama!
08 Ocak 2019, Salı
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'tan ilginç açıklama!

Ryan Donk'tan ilginç açıklama!

Galatasaraylı futbolcu , ilginç bir açıklamanın altına imza attı.

, maçında attığı golün çok önemli olduğunu söyledi. Fenerbahçe'ye attığı golle, 'Gerçek Galatasaraylı' olarak kabul edilen Donk, "Bu çok güzel bir duygu" derken yoga hocasına da teşekkür etmeyi ihmal etmedi: "Yoga hocama da teşekkür ederim. Çünkü orada attığım gol vücudumun esnekliği ile alakalıydı."

FATİH TERIM ÇOK ZEKI

'in kendisi ve takım için önemli bir isim olduğunu da vurgulayan Donk, "Onun gelmesi ile beraber her şey değişti. Çok zeki ve ne zaman neyi konuşacağını bilen bir hoca" diye konuştu.

İLK MAÇ ESKİŞEHİR'LE

Antalya'da devre arası kamp çalışmalarını sürdüren , bugün ile hazırlık maçı yapacak. Kamp yapılan otelin sahasında oynanacak maç 15.00'te başlayacak.

CEP'TE FARK YARATTI

Turkcell'in taraftar uygulaması GollerCepte'de ilk yarının "En"leri belli oldu. Uygulama üzerinden en çok takip edilen takım Galatasaray'dı. Sarı-kırmızılıların golleri ve maç özetleri toplamda 4 milyon 221 bin kez izlendi. Ryan Donk'un Antalya'ya attığı galibiyet sayısı ise en çok izlenen gol oldu.
  1. 8.1.2019
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